"HO DENUNCIATO MIO FIGLIO LUDWIG PER SALVARLO DALLA DROGA" - IL DRAMMA DI ILONA STALLER, ALIAS CICCIOLINA: LO SCORSO GIUGNO IL RAGAZZO HA MINACCIATO L’EX PORNOSTAR CON UN TASER E LEI HA CHIAMATO I CARABINIERI - "DOPO TRE MESI DALLA DENUNCIA HO DECISO DI RITIRARLA. DOVEVO TENERE SEMPRE DEI SOLDI IN CASA PERCHÉ SE NO DIVENTAVA AGGRESSIVO. DAVA PUGNI AGLI SPECCHI. A VOLTE VOLEVA CENTO, A VOLTE CINQUECENTO. OGNI GIORNO. MICA SONO MILIARDARIA. ORA LUI STA IN AMERICA DAL PADRE, SI STA DISINTOSSICANDO..."

Estratto da www.roma.repubblica.it

ilona staller con il figlio ludwig koons.

“Ho denunciato mio figlio Ludwig per salvarlo dalla droga. Io non volevo, io lo adoro, è il mio unico figlio, ma sono stata costretta”. E’ una Cicciolina inedita quella che domenica ha raccontato il disagio che sta vivendo con suo figlio, Ludwig Koons, avuto con il famosissimo artista americano Jeff, a Verissimo.

"Quando aveva 14 anni davanti a scuola gli hanno dato delle pasticche. Per giorni lui è stato male ma io non ho capito subito il motivo. Da quel momento è entrato nella via della droga”, ha raccontato la ex pornostar Ilona Staller.

ilona staller con il figlio ludwig koons

Ludwig Koons era stato arrestato lo scorso 27 giugno dopo una denuncia della stessa Staller. L’ex diva del porno aveva raccontato ai carabinieri di essere stata minacciata dal figlio con una pistola elettrica: l'intento era quello di estorcerle del denaro. Quando i carabinieri erano arrivati in zona Cassia, avevano trovato il ragazzo in un bar di fronte al condominio in cui vive. Gli avevano chiesto di seguirlo nella sua abitazione e lì, nel corso di una perquisizione, avevano trovato l’arma.

“È falso", aveva detto Ludwig Koons riferendosi al taser. "Io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l'ho mai minacciata". Poi aveva aggiunto: "Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene. Il taser è un regalo di un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale". […]

ilona staller con il figlio ludwig koons.

“Nella nostra famiglia non c’è stato mai nessuno che si drogava. Io faccio l’artista, facevo la modella, ma non ho mai usato droga, né hashish né niente. Mano a mano vedevo mio figlio diverso”, ha raccontato Cicciolina nel salotto di Silvia Toffanin. “Io lo adoro ma sono stata costretta a denunciarlo perché lui è arrivato a fare delle cose che non erano normali”.

“Dopo tre mesi dalla denuncia ho deciso di ritirarla. Ma forse sarebbe stato meglio andare avanti. Io speravo che lui si sarebbe disintossicato, l’ho portato in una di queste strutture. Lui prometteva che sarebbe andato tutto meglio ma poi ci sono stati episodi brutti e crudeli anche nei miei confronti”, è il racconto di Staller.

“Dovevo tenere sempre dei soldi in casa perché se no diventava aggressivo. Dava pugni agli specchi. A volte voleva cento, a volte cinquecento. Ogni giorno. E chi ce la fa? Mica sono miliardaria. L’ho denunciato perché mi sono detta meglio mio figlio in vita in un altro paese che sottoterra a Roma. Ora lui sta in America dal padre, si sta disintossicando […]”.

ilona staller con il figlio ludwig koons cicciolina ilona staller e il figlio ludwig koons ilona staller 5 il primo album di ilona staller ilona staller con il figlio ludwig koons 1