Il dubbio, anzi il Gubbio, è sorto a molti. Ma l’episodio di dissenteria che “ha fatto perdere la merda come le oche”, tra gli altri anche al signor Biscotto, al secolo Claudio Casagrande, è una fake news montata ad arte o veramente in un ristorante del centro di Gubbio in molti non sono riusciti a tenersela nelle mutande?

È lui in persona, "Biscotto", a chiarire i fatti a "La Zanzara" : “Era un pranzo di pesce con ricciola e tonno. Io sono scappato subito dopo l’antipasto perché lo stomaco brontolava. Per fortuna abito vicino al ristorante” – dice Biscotto – che conferma “7-8” casi di dissenteria legati al pranzo. Ma lui si è veramente “cagato sotto come le oche?” “È stata un’ombrellonata” (insomma, una cagata a spruzzo). Quindi qualcosa c'è stato.

L’associazione di pescatori aveva scritto in un comunicato che al pranzo: “non sono state riportate intossicazioni alimentari di nessuna forma" e che "nessuna delle persone partecipanti al pranzo si è recata presso autorità sanitarie ed ha avuto necessità di alcun intervento sanitario". A sentire la testimonianza del commensale non è andata proprio così.

L’associazione, prima che arrivasse la testimonianza diretta di Biscotto, si era comunque smentita da sola due righe sotto: “Le due ambulanze accorse sul luogo hanno trasportato per accertamenti due pazienti dimessi nel tardo pomeriggio”. Delle due l’una, o nessuno ha avuto bisogno di cure mediche o qualcuno all’ospedale ci è andato.

La testimonianza a “La Zanzara” conferma anche l’incidente stradale che si è verificato il giorno del pranzo. Il motivo dello schianto? Rimarrà il dubbio. Che sia stata la fretta di tornare a casa per liberarsi? Tutti smentiscono, sarà stata una coincidenza.

Quello che è certo è che il ristorante coinvolto nella vicenda il prossimo 28 ottobre organizzerà dalle ore 20:15 una cena solidarietà al costo di 25 euro a persona. Quale sarà il menù? Evitiamo il pesce. Forse una tagliata ben cotta è più prudente.

Da "La Zanzara" - Radio24

Cosa è successo realmente a Gubbio? La cittadina umbra è diventata protagonista a livello nazionale per degli audio whatsapp dove si raccontava di un fantomatico pranzo di pesce con dissenteria isterica per tutti i commensali.

La città ha tutelato l’immagine visto il tam tam social, i protagonisti hanno smentito ma qualcosa di vero c’è. A dirlo è Claudio Casagrande, in arte Biscotto, presente anche negli audio, a La Zanzara su Radio 24.

“Tutto è nato da una cosa goliardica - dice Biscotto - poi però con il telefono senza fili si arriva alla catastrofe apocalittica che si sente negli audio. Era un pranzo di pesce con ricciola e tonno. Io sono scappato subito dopo l’antipasto perché lo stomaco brontolava. Per fortuna abito vicino al ristorante. Ho fatto e sono tornato. Che tipo di defecata è stata? Una ombrellonata, come l’ombrellone al mare (in gergo definisce lo schizzo ndr). Una delle cose più meravigliose che ci siano, ti libera proprio.

“I pantaloni marroni non erano i miei - continua Biscotto a La Zanzara - puoi trovare la foto online. Costano 20 dollari. C’erano 101 invitati al pranzo, ma solo in 7 o 8 hanno avuto la dissenteria. Ci sono state davvero due ambulanze, due persone hanno avuto un mancamento, ma al pronto soccorso non hanno riscontrato intossicazioni alimentari. Anche l’incidente stradale c’è stato veramente, ma non è dovuto all’attacco di diarrea”.

