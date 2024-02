"HO FATTO UN CASINO" - CHRISTIAN SODANO, IL FINANZIERE CHE A CISTERNA DI LATINA HA UCCISO, CON LA PISTOLA DI ORDINANZA, RENÉE AMATO E NICOLETTA ZOMPARELLI, LA SORELLA E LA MADRE DELLA SUA EX RAGAZZA, AVREBBE CONFESSATO LA STRAGE ALLO ZIO - IL 27ENNE NON ACCETTAVA LA FINE DELLA RELAZIONE CON DESIRÉE AMATO, CHE SI È SALVATA GRAZIE ALLE DUE DONNE CHE HANNO AGITO DA "SCUDO UMANO" - I COLLEGHI DESCRIVONO SODANO COME "RISERVATO, COME SE VIVESSE IN UN MONDO A PARTE O SE NASCONDESSE QUALCOSA", FORSE ANCHE PER IL PASSATO "PESANTE" DELLA FAMIGLIA DELL'EX FIDANZATA, CON LO ZIO CHE…

1. CISTERNA DI LATINA, «HO FATTO UN CASINO»: LE PAROLE DEL KILLER DOPO IL MASSACRO. LA EX SI SALVA BARRICANDOSI IN BAGNO

Estratto dell'articolo di Rinaldo Frignani e Michele Marangon per www.corriere.it

christian sodano

I poliziotti lo hanno aspettato sotto casa dello zio, ex carabiniere. «Vieni che ne parliamo con calma», aveva detto per telefono al nipote Christian Sodano, 27 anni, maresciallo della Guardia di Finanza. Erano le 17 di ieri. Il giovane aveva appena chiamato il parente in pensione per confessargli un pomeriggio di sangue: con la pistola d’ordinanza il sottufficiale ha tentato di uccidere l’ex fidanzata, Desirée Amato, 22 anni, e poi ha sparato contro la sorella di lei Renée, di 19, e la madre delle ragazze, Nicoletta Zomparelli (46), uccidendole nella loro villetta nella campagna alle porte di Cisterna di Latina.

renee amato con la madre nicoletta zomparelli (a destra) al centro desyree, scampata al massacro del suo ex

IL QUARTIERE DOVE ABITAVA DESIRÉE MARIOTTINI

Il quartiere è lo stesso dove abitava Desirée Mariottini, la 16enne violentata e uccisa da quattro spacciatori nel 2018 in un palazzo diroccato a San Lorenzo, a Roma. «Ho fatto un casino», avrebbe raccontato allo zio il finanziere, in servizio a Ostia e al momento sembra senza macchie sul foglio matricolare, mentre fuggiva in auto verso Latina.

I primi ad accorrere nella villetta del duplice omicidio sono stati i carabinieri, avvertiti proprio da Desirée Amato, che correndo a piedi ha raggiunto un’area di servizio vicina a casa dopo essere sopravvissuta agli spari barricandosi nel bagno. […] Solo qualche istante più tardi i poliziotti della Squadra mobile e del commissariato di Cisterna di Latina, avvertiti dal 112 al quale si era rivolto lo zio per far catturare il nipote, hanno arrestato Sodano che si è arreso senza opporre resistenza. […]

duplice femminicidio cisterna di latina 3

DESIRÉE AVEVA LASCIATO IL FINANZIERE

Desirée, sotto choc, è stata interrogata a lungo: dopo una relazione sentimentale durata circa un anno, aveva deciso una settimana fa di lasciare il finanziere. Che da subito non aveva accettato la fine del rapporto: aveva continuato a frequentare l’abitazione della ragazza, tanto da dormirci anche nella notte di lunedì. […]Non si esclude che le donne abbiano chiesto al giovane di andare via e che sia scoppiata una lite. […]

LO ZIO DELLE RAGAZZE CONDANNATO PER NARCOTRAFFICO

renee e desyree amato

Il fratello del padre di Desirée, invece, Gennaro Amato, è noto alle forze dell’ordine per essere rimasto coinvolto in indagini sul traffico di droga e i collegamenti con i clan della camorra: dopo essere stato arrestato nel 2018, tre anni più tardi è stato condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per un giro di stupefacenti scoperto dalla Finanza a Cisterna. […]

2. TATUAGGI E FAMA DA “LATIN LOVER” LA VITA A OSTIA DEL MARESCIALLO

Estratto dell'articolo di Mirko Polisano per "il Messaggero"

«Una persona riservata che parla poco con i colleghi, più spigliato quando era fuori dal servizio, soprattutto con le ragazze». I colleghi di Ostia descrivono così Christian Sodano, […] Ovviamente, nessuna dichiarazione ufficiale, in un ambiente come quello militare le bocche sono ancora più serrate. Solo qualche confidenza, strappata con la promessa dell'anonimato. […]

nicoletta zomparelli

«Della sua vita privata parla poco però - si lascia sfuggire qualche collega - parliamo del lavoro. Ama i tatuaggi ne ha molti e vistosi, ma nessuno che possa intravedersi quando indossa la divisa. È più spigliato quando è fuori dal lavoro e ha un certo appeal con le ragazze. Qualcuna sembra essersi anche presa una cotta per lui. Magari una battuta dopo il caffè preso, o dopo il dolce al ristorante. Qui al porto, poi, frequentiamo sempre gli stessi posti. Anche perché sono pochi e non c'è molta scelta». […] taglia corto un altro « […] è sempre stato molto "chiuso", come se vivesse in un mondo a parte, ma anche come se nascondesse qualcosa». Che fosse anche il passato "pesante" della famiglia dell'ex fidanzata, con lo zio di lei coinvolto fin dai primi anni Novanta in inchieste per traffico internazionale di droga, subendo anche una gambizzazione: una situazione di certo imbarazzate per chi indossa una divisa. […]

3. RENÉE, AMORE E CORAGGIO: HA FATTO SCUDO A DESYRÉE

Monica Forlivesi, Vittorio Buongiorno per "il Messaggero"

duplice femminicidio cisterna di latina 4

Renée era la sorella minore, ma era una leonessa, un po' come la mamma Nicoletta, Desyrée più delicata, «la principessa di casa» racconta una professoressa che alle scuole medie, all'istituto comprensivo Monda-Volpi, ha avuto tutte e due le ragazze come studentesse. E anche ieri come due leonesse hanno difeso Desyrée da quella furia omicida. […] Renée non ha esitato, insieme alla sua mamma si è messa davanti a Desyrée, le hanno urlato di lasciarla stare, di smetterla, lui a quel punto ha estratto la pistola e sparato, secondo una prima ricostruzione, nove colpi di pistola contro la ragazza di 19 anni e contro Nicoletta Zomparelli.

duplice femminicidio cisterna di latina 4

Desyrée riesce a scappare, corre nel bagno, […] poi il silenzio, corre fuori, per i campi e si salva. Trova la forza di correre e di chiamare il 112, di arrivare in quella piazzola del distributore di benzina dove i militari letteralmente la raccolgono.

[…] Christian Sodano, 27 anni, originario di Formia, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio Reparto navale di Ostia. Il giovane era rimasto orfano, aveva perso il padre, anche lui un finanziere, e la madre, un poliziotta, tra il 2016 e il 2020.

christian sodano

[…] Il padre delle ragazze non era a casa. Giuseppe Amato, commerciante di frutta e verdura, per anni ambulante per i mercati della provincia pontina, noto alle forze di polizia. Fratello di Gennaro Amato, un nome molto noto a Cisterna, personaggio di spicco della malavita locale. Due gli agguati di cui è stato vittima: la prima volta nel novembre del 1998, quando fu gambizzato all'interno della sua villetta; la seconda nel 2001. Poi nel 2018 era stato arrestato per traffico di droga.

duplice femminicidio cisterna di latina 2

Ma ieri nella villetta le tre donne erano sole. Sodano aveva dormito lì, poi era uscito e ritornato. Non è chiaro cosa si accaduto, la ragazza che è sopravvissuta è sconvolta, le sue dichiarazioni sono ancora confuse, resta per il momento agli atti il racconto di lui: quando ha tirato fuori la pistola, madre e sorella di Desyrée gli si sono scagliate addosso. E lui ha sparato.

ARTICOLI CORRELATI

duplice femminicidio cisterna di latina 1