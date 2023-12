"HO FATTO UN SESSO INCREDIBILE CON L'EX FIDANZATA DI MIO FRATELLO" - UN LETTORE PORCELLINO SCRIVE AL GIORNALE INGLESE "THE SUN": "L'HO INCONTRATA PER CASO IN UN BAR, ABBIAMO INIZIATO A CHIACCHIERARE E, UN PO' UBRIACHI, CI SIAMO MESSI A LIMONARE" - "ORA NON SO CHE FARE, LE POSSO SCRIVERE DI NUOVO? GLIELO DEVO DIRE A MIO FRATELLO?" - LA RISPOSTA: "NON HA SENSO METTERE A RISCHIO LA RELAZIONE CON TUO FRATELLO, A MENO CHE..."

Estratto da www.leggo.it

sesso 4

«Mi sono innamorato della ex fidanzata di mio fratello, che lui considerava “quella giusta”». La storia arriva dalla rubirica "Cara Deidre" del Sun - dove Sally Land risponde alle domande dei lettori - e racconta un episodio tanto scomodo quanto piccante.

«Ho paura che mio fratelo mi odierà se inizio una relazione con lei. Io ho 32 anni e lei 30. Mio fratello ha 34 anni. È stato con questa donna per tre anni. Vivevano insieme ma si sono separati due anni fa. Mentre erano insieme, non mi piaceva né avevo alcun interesse per lei. La consideravo semplicemente la ragazza di mio fratello», racconta l'uomo.

sesso 2

«Qualche mese fa, però, l'ho incontrata per caso in un bar della città e abbiamo iniziato a chiacchierare. Abbiamo scherzato, abbiamo riso. Anche noi abbiamo bevuto molto e, più tardi quella sera, abbiamo finito per baciarci appassionatamente».

La storia tra i due non finisce qui, la serata va avanti. «Eravamo così presi dal momento che l'ho invitata a casa mia dove abbiamo poi fatto del sesso incredibile. Le ho mandato un messaggio il giorno successivo ed è stata gentile, ma nessuno di noi ha menzionato cosa fosse successo». Entrambi non ne parlano, per lei è stato un errore.

sesso 1

«Da allora siamo diventati buoni amici», spiega. «Forse anche lei prova qualcos'altro, ma non vuole ferire mio fratello. In effetti ne sarebbe davvero sconvolto. Per lui era "quella giusta". Lei poi aveva rotto con lui. Mio fratello ha sofferto molto ma ora sembra stia meglio. Ha anche una nuova partner». [...]

«Tuo fratello non possiede questa donna e lei è libera di uscire con chi vuole», risponde Land. «Tuttavia, hanno vissuto insieme due anni e lui era chiaramente molto innamorato di lei».

sesso 3

Secondo la Land, anche se ha una nuova compagna, potrebbe ancora provare dei sentimenti per lei. «Non ha senso mettere a rischio la tua relazione con tuo fratello a meno che tu non sappia che è interessata veramente a te. È probabile che si senta a disagio per quello che è successo tra voi. Ma se non glielo chiedi, non saprai mai come si sente». [...]