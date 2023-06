"HO PARLATO CON MUSK E ZUCKERBERG IERI E POSSO GARANTIRVI CHE FANNO SUL SERIO” - DANA WHITE, IL PRESIDENTE DELLA UFC, LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE DI MMA AL MONDO, SI FREGA LE MANI ALL'IDEA DI UNA SFIDA SUL RING TRA IL CAPO DI TWITTER E QUELLO DI META: "DIVENTEREBBE L'INCONTRO PIÙ VISTO DI SEMPRE, FAREBBE ALMENO IL TRIPLO DEL PUBBLICO DI MAYWEATHER CONTRO MCGREGOR" - I BOOKMAKERS AMERICANI HANNO GIÀ ELABORATO LE QUOTE: ZUCKERBERG È STRAFAVORITO...

Estratto dell'articolo di Guido Colombo per www.gazzetta.it

Mark Zuckerberg ed Elon Musk si sfideranno in un match di Mma? Sembravano solo chiacchiere da social ma a quanto pare non è così. “Ho parlato con loro ieri e posso garantirvi che fanno sul serio” ha dichiarato Dana White, il vulcanico presidente della Ufc, l’organizzazione leader mondiale nelle Mma che ha aggiunto “un evento simile diventerebbe sicuramente l’incontro più visto di sempre, farebbe almeno il triplo del pubblico di Mayweather contro McGregor”.

GLI ALLENAMENTI

La notizia sta ovviamente rimbalzando su tutti i media mondiali, non solo quelli sportivi, e già si sprecano i commenti di ogni tipo su questa sfida senza precedenti. Gli appassionati di sport da combattimento si stanno anche chiedendo come terminerebbe una sfida del genere. Zuckerberg infatti da tempo ha reso nota la sua passione per Mma e Brasilian Jiu Jitsu. […]

Per contro Musk avrebbe dalla sua una stazza che è circa il doppio di quella del rivale mentre, in termini di esperienza, in una recente intervista ha raccontato che da ragazzo ha praticato judo, karate a contatto pieno e taekwondo oltre ad essere rimasto coinvolto in “un sacco di risse” nelle periferie della sua Pretoria. I bookmakers americani, che hanno già elaborato le quote di questo ipotetico match, non hanno invece dubbi. Zuckerberg è strafavorito.

