"HO PERSO LE SOPRACCIGLIA, CREDO CHE NON RICRESCANO PIÙ..." -L'EX PRIMO MINISTRO EDOUARD PHILIPPE, UNO DEGLI UOMINI POLITICI PIÙ POPOLARI TRA I FRANCESI NEGLI ULTIMI ANNI, HA PARLATO A LUNGO IN TV DELLA MALATTIA CHE NE HA COMPLETAMENTE MODIFICATO L'ASPETTO NEGLI ULTIMI ANNI, UNA FORMA DI ALOPECIA MOLTO ACCENTUATA: “LA BARBA MI È DIVENTATA BIANCA E STA UN PO' CADENDO. E CADONO ANCHE I CAPELLI. I BAFFI SONO SPARITI. E' IMPORTANTE SAPERE CHE L'ALOPECIA PUÒ SOPRAGGIUNGERE ANCHE QUANDO SI È MOLTO GIOVANI, O MOLTO VECCHI”

(ANSA) - PARIGI, 03 FEB - "Ecco quello che mi sta succedendo": intervistato da BFM-TV, l'ex primo ministro Edouard Philippe, uno degli uomini politici più popolari tra i francesi negli ultimi anni, ha parlato a lungo della malattia che ne ha completamente modificato l'aspetto negli ultimi anni, una forma di alopecia - malattia autoimmune - molto accentuata. In un primo tempo, quando Philippe era ancora premier - nella prima fase della pandemia - tutti avevano notato la sua barba imbancava a vista d'occhio e a chiazze. Poi, è diventata completamente bianca e si è fatta rada.

Oggi, il suo volto è quasi irriconoscibile. Parlando dell'alopecia, Philippe (52 anni), sindaco di Le Havre, si è anche tolto gli occhiali davanti alle telecamere per meglio illustrare la situazione: "Ho perso le sopracciglia, credo che non ricrescano più - ha spiegato - la barba mi è diventata bianca e sta un po' cadendo. E cadono anche i capelli. I baffi sono spariti, e non so se torneranno, ma mi stupirebbe. Sono affetto da quella che viene definita alopecia. E' importante sapere che l'alopecia può sopraggiungere anche quando si è molto giovani, o molto vecchi.

E' una perdita dei peli. Non è niente di doloroso, né di pericoloso, non è contagiosa né grave. Ne soffro a 52 anni e alla mia età perdere i capelli non è grave. Sono fortunato". L'ex premier ha aggiunto di non conoscere le cause della sua malattia: "i medici mi hanno detto che può essere lo stress. Forse, ma io ho una vita stressante? Ebbene sì, ve lo confermo...ma sarebbe potuto succedere anche se non fossi stato primo ministro".

L'alopecia, ha sottolineato Philippe, che qualcuno vede già come candidato all'Eliseo nel 2027 alla guida del suo partito 'Horizons', "non mi impedisce di pensare in grande e di essere estremamente ambizioso per la mia città e il mio paese". "Penso - ha concluso - che il nostro paese abbia bisogno di ambizione. La Francia dubita di se stessa, i nostri concittadini dubitano della nostra capacità collettiva di essere all'altezza dei problemi. Il risultato è un paese pessimista, mentre invece la Francia è straordinaria. E io trovo anche che sia più grave di quello che succede ai miei peli".

