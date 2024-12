10 dic 2024 12:26

"HO SBAGLIATO E ADESSO NON SO DOVE SBATTERE LA TESTA" - L'OPERAIO 36ENNE ANDREA CHERUBINI È STATO CONDANNATO A 4 ANNI PER AVER ACCOLTELLATO UN COLLEGA, IL 41ENNE ETIOPE OSMAEL MOHAMED, DURANTE UNA LITE - I DUE AVREBBERO LITIGATO PERCHÉ LA VITTIMA "SI ERA RIVOLTA IN MODO SGARBATO E ARROGANTE NEI CONFRONTI DI UN ALTRO COLLEGA". LA DISCUSSIONE È PROSEGUITA NELLO SPOGLIATOIO E POI...