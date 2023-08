"HO SCOPERTO QUANTO LE PERSONE POSSANO ESSERE CATTIVE" - LO SFOGO-SOCIAL DI VITO LO IACONO, DETTO "ER MOTOSEGA", UNO DEGLI YOUTUBER DEI "THEBORDERLINE", CHE SI TROVAVA A BORDO DELLA LAMBORGHINI COINVOLTA NELL’INCIDENTE IN CUI È RIMASTO UCCISO IL PICCOLO MANUEL PROIETTI, 5 ANNI: "HO SCOPERTO COME NESSUNO VUOLE SAPERE COME STAI VERAMENTE MA CERCA SOLO DI VEDERE IL MARCIO CON LO SCOPO DI VENDERE L'ARTICOLO PERFETTO..."

LO SFOGO SOCIAL DI VITO LO IACONO

Estratto da www.corriere.it

[…] Motosega si sfoga sui social. Si tratta di Vito Lo Iacono, lo youtuber […] che si trovava a bordo della Lamborghini coinvolta nell’incidente di Casalpalocco in cui è rimasto ucciso il piccolo Manuel Proietti di 5 anni, […]

Il post: «La vita è spietata»

«Ho scoperto quanto le persone possano essere cattive. Ho scoperto come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata. Ho scoperto come nessuno vuole sapere come stai veramente ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di vendere l'articolo perfetto. Ho scoperto come la gente interessata a vedere solo l'1% di ciò che si crede senza voler approfondire il resto 99%. Ho scoperto che la vita è spietata e che nessuno ti aiuta a rialzarti ho scoperto che la gente gode nel vedere qualcun altro fallire ho capito che non voglio mollare. (Immagino già che si cercherà della malizia in ogni mio gesto). Non c'è miglior sordo di chi non vuol sentire».

