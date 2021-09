"HO SOFFERTO PER NON AVER SPOSATO GIGI D'ALESSIO, CE LO CHIEDEVA ANCHE NOSTRO FIGLIO" - ANNA TATANGELO, CHE DAL 19 SETTEMBRE CONDURRA' "SCENE DA UN MATRIMONIO": "LA SEPARAZIONE E' STATA DURA, NON SOGNO PIU' LE NOZZE MA NON LE ESCLUDO" - INTANTO RACCONTERA' QUELLE DEGLI ALTRI, E INSIEME ALLA TOFFANIN OCCUPERA' LO SPAZIO CHE ERA DELLA D'URSO: "NESSUNO PRENDE IL POSTO DI NESSUNO"...

Maria Volpe per il Corriere della Sera

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha 34 anni e molte vite. Ha bruciato le tappe cominciando a cantare a 15 anni e ora si trova a un nuovo debutto: conduttrice di un programma, da sola, su Canale 5, dal 19 settembre, la domenica alle 15.30. Si sta reinventando una vita, buttandosi alla spalle il passato, soprattutto quello sentimentale. Oramai, da tempo, lei e Gigi D’Alessio non sono più una coppia ed entrambi si sono rifatti una vita con nuovi partner. E adesso Tatangelo si trova ad affrontare un programma storico, «Scene da un matrimonio» (condotto da Davide Mengacci negli anni ’90), ma totalmente rivisitato.

Anna Tatangelo 2

Anna, la vedremo domenica. Si è chiusa l’epoca di Barbara D’Urso e si apre quella di Tatangelo-Toffanin.

«Nessuno prende il posto di nessuno. Il programma è totalmente nuovo e diverso. Barbara D’Urso è una grande professionista in onda da anni. Io sono una principiante».

Sta di fatto che ora ci siete Silvia Toffanin e lei la domenica pomeriggio di Canale 5.

«Sì certo, ma io faccio una cosa totalmente differente. Barbara ed io veniamo da due mondi diversi. I confronti non hanno senso. Credo sia corretto, prima di dare un giudizio, vedere il programma. Lo so bene io che vengo da pregiudizi musicali e ho sempre detto: “prima di criticare, i dischi vanno ascoltati”».

Anna Tatangelo 3

Come si è preparata a condurre “Scene da un matrimonio?”

«Sono entrata in questo mondo in punta di piedi. A differenza di quanto si possa immaginare, ho fatto un passo indietro e racconto le storie degli sposi. Anche il mio abbigliamento non è da prima donna, ma molto semplice: jeans e maglietta. La protagonista è la sposa».

Lei dunque viene invitata alle nozze di persone comuni e racconta il matrimonio.

«Sì, è come se fossi una invitata. Ma la sera prima delle nozze, vado a raccogliere le emozioni, i sentimenti, le tensioni, i pensieri degli sposi, come fossi un’amica. E anche se ascolto parole di persone che conosco poco, mi toccano il cuore. Mi commuovo anche a vedere un genitore che accompagna il figlio all’altare. Si pensa sempre al padre della sposa, ma anche la madre dello sposo è importante. Io che ho un figlio maschio, ci penso…».

Anna Tatangelo Gigi D Alessio

Perché Mediaset ha scelto lei per un programma di questo tipo?

«Perché il mio rapporto con il pubblico è lungo, la gente mi conosce da quando ho 15 anni, per strada mi chiedono come sto, e come sta mio figlio Andrea (11 anni, ndr). Penso di essere vissuta come un’amica. La mia musica può piacere o no, ma sentono che sono una persona vera».

Un’Anna diversa, senza trucco, paillettes e lustrini.

«Certo in questo programma non sarò né truccata, né vestita grintosa. Mi vedranno molto semplice. Il pubblico scoprirà una Anna nuova; anche in All together now mi hanno vista in modo diverso. E pure questa esperienza differente mi affascina tanto».

ANNA TATANGELO

Lei non si è mai sposata con il suo ex compagno Gigi D’Alessio. Le è dispiaciuto?

«Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze».

È talmente giovane che può fare tutte le scelte che vuole.

«È vero, io poi ho fatto tutte le cose al contrario. Ho già un figlio di 11 anni. E dopo un figlio, il matrimonio è la cosa più importante».

ANNA TATANGELO 1

Di questi tempi in cui si preferisce convivere che effetto le hanno fatto questi matrimoni?

«In una società di estremo consumismo, mi ha fatto effetto vedere giovani coppie che desideravano creare un legame definitivo»

Quando si è emozionata di più?

«Una nonna ha regalato alla nipote l’abito da sposa. Ma il giorno del matrimonio la nonna era costretta a letto, malata; e la sposa ha percorso molti chilometri solo per andare a farsi vedere vestita da sposa dalla nonna, prima dell’inizio del rito matrimoniale».

Qual è secondo lei il fondamento di un matrimonio?

«Il rispetto. Se non c’è rispetto in una coppia non si può andare avanti. E non è scontato».

Ha paura di questa sfida?

anna tatangelo

«C’è tanta aspettativa e io sento la responsabilità di questo debutto. Da parte mia però c’è la serenità di aver creato un prodotto pulito».

Suo figlio Andrea cosa ha detto?

«È felicissimo quando vede la mamma che si emoziona, per lui è motivo di orgoglio. Ho un bellissimo rapporto con Andrea: parliamo tanto e ci facciamo forza a vicenda».

È solo una parentesi, poi tornerà alla musica, o è l’inizio di una nuova carriera?

«La musica è la mia priorità, ma ho imparato a godermi il momento, a vivere quello che c’è e quello che verrà. Certo è però, che sto già pensando all’anno prossimo: nel 2022 festeggio vent’anni dal mio primo Festival di Sanremo (aveva 15 anni, ndr) ed è un evento che va celebrato».

