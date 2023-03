25 mar 2023 19:10

"HO STATO IO! HO STATO IO!" – IL RITORNO DI MICHELE MISSERI, CHE IN UNA LETTERA A TELENORBA PROCLAMA ANCORA DI ESSERE L’ASSASSINO DELLA NIPOTE SARAH SCAZZI, UCCISA AD AVETRANA NEL 2010 - PER QUELL’OMICIDIO LA FIGLIA SABRINA E LA MOGLIE COSIMA SERRANO SONO IN CARCERE. MA LUI, NELLA MISSIVA, CONTINUA A DIFENDERLE: “LORO SONO INNOCENTI E IO HO PAURA CHE SABRINA LA FACCIA FINITA PER COLPA MIA. SO COSA SIGNIFICA STARE IN CARCERE DA INNOCENTE. PER ME NON È STATO PESANTE PERCHÉ SONO COLPEVOLE…”