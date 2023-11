"HO UCCISO GIULIA" - FILIPPO TURETTA CONFESSA L'OMICIDIO DELLA FIDANZATA - DURANTE L'INTERROGATORIO IN CARCERE, DAVANTI AL GIP, SI È MESSO A PIANGERE - IL RAGAZZO HA SOLO CONFERMATO QUANTO GIA' DETTO ALLA POLIZIA TEDESCA, EVITANDO DI FARE ALTRE DICHIARAZIONI - UNA STRATEGIA IN ATTESA CHE L'AVVOCATO POSSA STUDIARE I FASCICOLI ED EVITARGLI L'AGGRAVANTE DELLA PREMEDITAZIONE NELL'OMICIDIO, CHE POTREBBE PORTARE ALL'ERGASTOLO...

filippo turetta

CECCHETTIN: TURETTA FA DICHIARAZIONI SPONTANEE, 'HO UCCISO GIULIA'

(Adnkronos) - Filippo Turetta, con brevi dichiarazioni spontanee ha confessato davanti al gip di Venezia, Benedetta Vitolo, l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo riferisce il suo difensore Giovanni Caruso.

FILIPPO TURETTA, ACCUSATO DELL'OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN, HA PIANTO DAVANTI AL GIP

(ANSA) - Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, ha pianto davanti al gip e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Da quanto si è saputo, nei pochi minuti in cui è rimasto davanti al gip Turetta era in lacrime e in particolare ha pianto prima di essere portato via quando l'interrogatorio si è concluso.

Ha scelto di non rispondere alle domande del giudice. Non è ancora chiaro se abbia o meno reso dichiarazioni spontanee, anche se pare che non abbia proferito parola. L'avvocato è ancora in carcere per un colloquio col 21enne dopo l'interrogatorio.

la macchina di filippo turetta