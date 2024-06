16 giu 2024 11:30

"HO VISTO TROPPA GENTE ROVINARSI. NON VOGLIO PIÙ GUADAGNARE SULLE SVENTURE ALTRUI" - UN TABACCAIO MARCHIGIANO HA SMESSO DI VENDERE GRATTA E VINCI PER RAGIONI ETICHE: "C'È GENTE CHE SI È GIOCATA LA PENSIONE O TUTTO LO STIPENDIO, HO VISTO DISOCCUPATI TENTARE LA FORTUNA CON I 'GRATTINI' E USCIRE DALLA TABACCHERIA SENZA I SOLDI PER MANGIARE. ALCUNI COLLEGHI MI CRITICANO E ALTRI SI COMPIACCIONO PERCHÉ AUMENTANO LE VENDITE, MA PER ME LA COSA PIÙ IMPORTANTE È..."