20 feb 2024 16:25

"IENA" NON RIDENS – L’EX "IENA" GIAMPIETRO CUTRINO (CONOSCIUTO COME "GIP") È INDAGATO PER RICICLAGGIO - OLTRE A LUI, SONO FINITI NEL MIRINO DELLA PROCURA DI PADOVA ENTRAMBI I GENITORI, GIOVANNI E MARIA TERESA DONATI - IL PAPA’ DI CUTRINO È ACCUSATO ANCHE DI PECULATO, FALSO IDEOLOGICO, CIRCONVENZIONE D’INCAPACE PER AVER SPENNATO UN'ANZIANA, DI CUI ERA AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (AVREBBE SOTTRATTO 217 MILA EURO) - NELL’INDAGINE "LA IENA" È ACCUSATA DI AVER FINTO DI FORNIRE AL PADRE IL DENARO CON CUI HA...