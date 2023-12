"ILARY BLASI MI HA CITATO PER 80MILA EURO" – ALEX NUCCETELLI, AMICO DI FRANCESCO TOTTI, RIVELA DI ESSERE IN CAUSA CON LA SHOWGIRL - E PARLA DEL DOCUMENTARIO ("UNICA") PRODOTTO DA NETFLIX IN CUI LEI DA' LA SUA VERSIONE DELLA SEPARAZIONE: "L'UOMO CON CUI ILARY HA PRESO UN CAFFE' A MILANO È CRISTIANO IOVINO? NON FACCIO NOMI. LA RELAZIONE TRA TOTTI E LA MOGLIE ERA CONSUMATA DA TEMPO" - "NEL DOC NON HO RICONOSCIUTO LA MIA VERITA'" - QUANDO NUCCETELLI HA FATTO DA "BODYGUARD" A CHANEL TOTTI A UNA FESTA...

Alex Nuccetelli è il primo a parlare e commentare le frasi di Ilary Blasi su Francesco Totti pronunciate nel docufilm Unica uscito su Netflix, che in pochissimo tempo dal suo rilascio sulla piattaforma streaming ha scatenato il commento dei fan sui social.

Il pr amico fraterno dell’ex Capitano della Roma da oltre 20 anni è solito prendere le sue difese da quando è avvenuta la separazione da Ilary Blasi. L’ex marito di Antonella Mosetti è l’uomo che ha fatto conoscere Totti ed Ilary, ma ha anche contribuito a farlo incontrare per la prima volta con la nuova compagna Noemi Bocchi proprio in una serata organizzata in un club romano.

TAG24 lo ha intercettato a Profumo Spazio Sensoriale elegante club in zona Vigna Stelluti e il pr non si è tirato indietro davanti alle domande sull’intervista di Ilary Blasi, ma ha anche sottolineato che non può esprimersi più di tanto direttamente su quanto detto dopo aver ricevuto dall’ex amica una querela con richiesta di risarcimento danni per 80 mila euro.

[…] Entrando sul tema caldo della giornata Alex Nuccetelli sa perfettamente che è uscito il docufilm Unica di Ilary Blasi, anche perché ha ricondiviso una storia memes dove si rideva sul fatto che lei non lo avesse sposato per soldi: “Quella era una battuta ironica e a noi romani ci piacciono, ma non ho nulla da eccepire in tal senso. Diciamo che trovo scontata la domanda che le è stata fatta. In quel preciso trailer dove lei diceva appunto che non si era sposata per soldi, ma aggiungerei ci mancherebbe altro e voglio credere che si sia sposata per amore.

Un calciatore di quell’entità, di quella simpatia, di quella bellezza fa innamorare tutti noi amici, quindi immagino anche le donne. E poi lo so con certezza che Francesco, soprattutto all’epoca, era un ragazzo molto gettonato. Insomma, era difficile per lei non innamorarsi”.

Quando chiediamo ad Alex Nuccetelli come Francesco Totti e i figli abbiano preso questa intervista lui spiega: “Francesco ha la velleità di essere un grande papà, è una cosa che ha ancorata dentro di lui”, poi svela un aneddoto “Non voglio sfuggire dalla domanda ma insomma ricordo ancora qualche anno fa di Chanel che andava alle prime feste […] Francesco mi chiamò e mi disse ‘Chanel mi ha detto che va a una festa che so tutti minorenni. Ma secondo te è tranquillo?’

[…] Insomma, chiamo la proprietà perché riusciamo ad essere agganciati a tutto con dei ragazzi della sicurezza. Mi sono messo lì a vedere come andasse la serata, ho fatto da angelo custode pur non conoscendola bene. Quando sono arrivati i ragazzi per ovvi motivi mi sono estrapolato un po’ dal contesto familiare, ma con Francesco siamo legatissimi e questa è una dimostrazione”.

Chanel sta ricevendo molte critiche sui social, c’è chi parla di bocciatura a scuola per le troppe assenze: “Io ho una figlia femmina di cui hanno provato anche a dirne di ogni. Devo dire la verità sono molto fortunato e lei è fantastica come ce ne sono poche. Credo che non è semplice siamo una società difficile, soprattutto quando ci sono dei genitori famosi […]”.

Non possiamo però che tornare alla carica chiedendogli ancora una volta della reazione al documentario Unica sua e di Totti: “Non ho sentito Francesco oggi, non mi ha risposto. Sul documentario sono sincero non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già all’inizio e mi era passata la voglia di proseguire, spero che tra loro questi segnali di pace che ha lanciato lui nell’ultima intervista possano essere raccolti perché sarebbe importante.

Poi che ti devo dire io posso anche parlar poco perché mi sono stati richiesti danni per 80.000€ da Ilary Blasi, una persona alla quale comunque ho voluto bene”, una cosa però ce la tiene a sottolineare sul famoso uomo del caffè, che secondo ricostruzioni sarebbe Cristiano Iovino:

“Io non faccio e non posso fare nomi. Posso dire però che il loro rapporto era cambiato da molto tempo quindi è inutile andare a sottolineare determinate situazioni, non ha senso. È stato quindi inutile puntare il dito su dei fatti avvenuti dopo una rottura già consumata. Francesco dopo aver lasciato il calcio ha avuto tanti momenti dove si è sentito completamente solo, le cose non funzionavano”.

Sul fatto che Totti abbia chiesto ad Ilary Blasi di allentare dalla tv spiega: “Lo ha fatto perché voleva stare più vicino a lei, ma questo assolutamente avvalora e dimostra quello che io ho sempre detto, ovvero di un rapporto spasmodico forte nei confronti della moglie. Io l’ho sempre dichiarato, questo probabilmente a volte non so come viene visto da tutti”, ci tiene però a sottolineare una cosa

“La gente ti etichetta in determinati modi quando vai in televisione. Io posso dire che non ho preso 0,01€ dalle mie ospitate, non li ho mai voluti prendere perché il mio lavoro è altro e sono andato solamente con lo spirito di mettere pace perché non è stato giusto il modo in cui Francesco viene etichettato. […]

