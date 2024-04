22 apr 2024 14:58

"È INGIUSTO CHE LA GENTE DORMA PER STRADA QUANDO ABBIAMO CASE MULTIMILIONARIE ABBANDONATE IN GIRO" - IL 28ENNE AUSTRALIANO JORDAN VAN DEN BERG È STATO RIBATTEZZATO "IL ROBIN HOOD DEGLI AFFITTI" - IL GIOVANE AVVOCATO HA CREATO UN ELENCO CASE SFITTE CHE POSSONO ESSERE OCCUPATE DA CHI NON PUO' PERMETTERSI UN ALLOGGIO - IL "CREATOR" HA DECISO DI CREARE LA LISTA PER DENUNCIARE LA CRISI IMMOBILIARE CHE HA COLPITO MOLTI PAESI DEL MONDO… - VIDEO