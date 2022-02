"JULIA FOX E' UNA ESCORT A BASSO COSTO E SUO FIGLIO E' UN CRETINO" - LA RAPPER AZEALIA BANKS SI SCAGLIA CONTRO L'EX DI KAYNE WEST, DEFINENDOLA UNA "DROGATA" - "SEI VENUTA A MIAMI IN CERCA DI LAVORO SESSUALE", E LE "COSE CHE HAI RESO PUBBLICHE IN MERITO AL TUO ABUSO DI DROGHE NON SONO CIO' DI CUI KAYNE HA BISOGNO NELLA SUA BATTAGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI" - IN RISPOSTA L'ATTRICE PUBBLICA ALCUNI SCREENSHOT CHE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

La rapper Azealia Banks ha bollato Julia Fox, l’attrice ex di Kanye West, come una «escort a basso costo con un bambino schifoso» durante una feroce lite tra le due.

Lo scambio è iniziato quando Azealia ha condiviso uno screenshot accusando la Fox di aver fatto uso di droghe e di aver lavorato con il sesso. Julia, 32 anni, ha già parlato della sua battaglia con la droga, rivelando di aver fatto uso di eroina e di aver sofferto di più di un'overdose. L'attrice è stata anche sincera riguardo al suo lavoro di dominatrice, ma ha insistito sul fatto di non aver mai fatto sesso con i suoi clienti.

Martedì Azealia, 30 anni, ha scritto nelle sue storie di Instagram: «Conosciamo già il tè Foolia! [Tu] sei venuta a Miami in cerca di lavoro sessuale, [lo] stesso avvocato aveva un contratto con Ye ed è stata una trovata di pubbliche relazioni debole. Per cosa l'hai spinto [Kanye]? Una borsa e un po' di Lucien? Assolutamente non ti sei fatto viva perché se è così che le donne che "escono sempre con i miliardari" si comportano quando la merda va a sud, minacciando libri rivelatori... Puoi baciare i tuoi giorni come un addio, escort di basso costo, sorella».

«Le cose che hai reso pubbliche in merito al tuo abuso di droghe (di cui probabilmente non aveva idea all'inizio) non sono ciò di cui [Kanye] ha bisogno nella sua battaglia per l'affidamento che potrebbe sorgere in tribunale durante il procedimento di divorzio».

Kanye sta attualmente divorziando da Kim Kardashian e l'anno scorso la coppia ha concordato l'affidamento congiunto dei loro figli North, otto, Saint, sei, Chicago, quattro e Psalm, due.

Ha aggiunto che Julia era una "responsabilità", aggiungendo che «il fatto che [lei] pensasse che [Kanye] l'avrebbe scelta per i suoi figli puzza solo di diritto, mancanza di un vero istinto materno, e dimostra che [lo è] in effetti, una donna bambina».

«Non compreremo il tuo libro, non lo scriverei se fossi in te. Ti farà sembrare razzista e amareggiata. Non sei Karrine Steffans di livello leggendario. Hai già raccontato i tuoi segreti, sorella. È finita».

Azealia ha quindi condiviso uno screenshot di un presunto scambio di testo con Julia, in cui l'attrice l'aveva avvertita di non «parlare di merda di suo figlio». Julia condivide il suo bambino di 13 mesi con il marito separato Peter Artemiev.

Azealia ha digitato in cima al messaggio: «Ok, tuo figlio è un cretino... e poi». Azealia ha completato la sua filippica su Instagram condividendo un'immagine di Julia che sembra iniettarsi un ago, che ha intitolato "nausea". Non si sa quando è stata scattata la fotografia.

Julia si è quindi rivolta alle sue Storie per pubblicare una serie di scambi di testo presumibilmente tra lei e Azealia, che da allora ha cancellato. In uno degli screenshot, Azealia avrebbe chiesto: «Julia, chi vende Molly e Percocet a New York?».

Julia poi risponde: «Ciao amore sry stavo dormendo!!! fammi chiedere in giro perché ho cancellato tutti i rivenditori dal mio telefono quando mia sorella è andata in overdose».

Julia ha scritto sopra lo screenshot: «Quindi ho notato che questo troll continua a chiamarmi un drogato, umm sorella, ti ricordi @azealiabanks».

Julia ha anche condiviso un altro scambio in cui Azealia ha chiesto a Julia se poteva aiutarla a organizzare alcuni scatti in hotel e assicurarle uno sconto in un hotel.

Julia ha sottotitolato lo screengrab: «Sono una tale drogata e sono così disgustosa, ma qui sta chiedendo di farsi scopare con me e poi mi chiede anche una presa per l'hotel».

L'attrice ha poi affrontato il suo passato con la droga in una dichiarazione cancellata che diceva: «Sono aperta sui miei problemi con la dipendenza perché voglio destigmatizzarla! Non tutti i tossicodipendenti sono "drogati"».

«È così orribile da dire. È una vera fottuta malattia. E sono stato anche aperta sul mio viaggio di recupero!!! Ma nessuno vuole dirlo bene... Se questo troll dice una cosa in più sui miei genitori o su mio figlio... Sono stata troppo gentile con lei perché mi dispiaceva per lei, ma ora capisco perché trascorre tutte le vacanze da sola. Nessuno vuole quell'energia sorellina!!!».

Julia è diventata un nome familiare in seguito a una storia d'amore di breve durata di due mesi con Kanye, da cui si è separata all'inizio di questa settimana.

La rapper Azealia è nota per le sue scioccanti esplosioni sui social media. L'orribile faida della coppia arriva pochi giorni dopo che Azealia ha definito Kanye uno "psicopatico violento" durante la sua faida pubblica con la moglie separata Kim.

