"A LADISPOLI C'HANNO ER LEONE, A ROMA C'AVEMO ER VITELLO!" - NEL NONO MUNICIPIO, ZONA SUD DELLA CAPITALE, È STATO AVVISTATO UN VITELLO CHE CAMMINAVA INDISTURBATO PER LA STRADA - IL VIDEO DELL'ANIMALE CHE SCORRAZZA È DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL, DOVE I ROMANI SI SONO SCATENATI, MA NON È ANCORA CHIARO A CHI APPARTENGA E COME SIA ARRIVATO FIN LÌ - LEONI, CINGHIALI, PANTEGANE E ORA PERFINO I VITELLI: A ROMA ORMAI MANCANO SOLO I DUE LIOCORNI! - VIDEO

Estratto da www.blitzquotidiano.it

vitello in giro per roma 2

A Roma Sud, nel Municipio IX, un vitello scatena il panico tra i passanti mentre circola libero per la strada (qui il video). Dopo il caso del leone Kimba a Ladispoli, un altro animale scorrazza libero per le vie della Capitale.

In un video diventato virale sui social si vede l’animale passeggiare indisturbato al centro della strada, salvo poi cominciare a correre spaventando i passanti. Al momento, non è chiaro a chi appartenga il vitello né se sia ancora in libertà. [...

