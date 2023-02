"LADRI DI MERDA. FACILE QUANDO A CASA NON CI SONO. SOLO A CARNEVALE POTEVATE FARE 'STA ROBA PERCHÉ SIETE DEI CLOWN" - IL RAPPER MAMBOLOSCO E LA COMPAGNA, GIULIA OTTORINI, SONO STATI DERUBATI NELLA LORO CASA DI VICENZA DA ALCUNI LADRI CHE SI SONO INTRODOTTI NELL'ABITAZIONE MENTRE LORO ERANO FUORI - I RAPINATORI SI SAREBBERO PORTATI A CASA UN BOTTINO DA CIRCA 100MILA EURO, TRA OROLOGI, GIOIELLI E VESTITI DI LUSSO… - VIDEO

giulia ottorini mambolosco 6

Estratto dell'articolo di Rebecca Luisetto per www.corriere.it

Il rapper MamboLosco e la compagna, Giulia Ottorini, sono stati derubati nella loro casa di Vicenza, domenica notte. La notizia è stata diffusa dai diretti interessati attraverso i rispettivi profili social, in cui la coppia indica anche che cosa è stato sottratto in casa. Si parla di 100 mila euro, un orologio rolex del valore di 13 mila euro e vari abiti di lusso. I ladri hanno agito mentre MamboLosco e Ottorini non erano in casa[…]

IL PRECEDENTE

É la seconda volta che il rapper vicentino di origine americana subisce un furto in casa: la prima risale all'ottobre 2021 e, anche in quel caso, il bottino era composto da gioielli in oro e molti capi d’abbigliamento. Nel post, MamboLosco ha mostrato come i ladri si sarebbero intrufolati nel palazzo: prima hanno sfondando la rete di recinzione del giardino, poi un vetro. A quel punto, sempre secondo l'artista, gli autori del colpo si sono quindi introdotti nell’abitazione, dove hanno messo sotto sopra tutte le stanze per trovare oggetti di valore e denaro. […]

