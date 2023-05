16 mag 2023 10:29

"LAVORAVO IN PASTICCERIA E I MIEI GENITORI SOGNAVANO IL POSTO FISSO PER ME. OGGI FATTURO MILIONI CON LE CARTE DA POKEMON" - LO YOUTUBER 27ENNE FEDERICO PROFAIZER, IN ARTE "FREDERIC" RACCONTA COME È RIUSCITO A FONDARE UN IMPERO LEGATO ALLA COMPRAVENDITA E LA VALUTAZIONE DELLE CARTE DA GIOCO DEI MOSTRICIATTOLI GIAPPONESI: "LE CARTE VANNO DA POCHI EURO A UN MIGLIAIO CIRCA, A TOKYO HO ASSISTITO A UNA VENDITA DA 300 MILA EURO. PERCHÉ QUESTI PREZZI FOLLI? SI TRATTA DI OGGETTI PER COLLEZIONISTI. È UN PRINCIPIO SIMILE A..."-