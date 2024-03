"IL LAVORO SU ONLYFANS E' ANCORA UNA NOVITÀ, PER QUESTO C'E' CONFUSIONE. MA LE TASSE VANNO PAGATE E MOLTI SI METTONO IN REGOLA" - PARLA MATILDE MANUCCI, LA PRIMA "CREATOR" ITALIANA PER GUADAGNI SULLA PIATTAFORMA: "QUANTO SI GUADAGNA? UN VIDEO PERSONALIZZATO PARTE DA 30 EURO. MA ALCUNI HANNO SPESO OLTRE 2MILA EURO PER I MIEI PRODOTTI, TASSE ESCLUSE" - "LE RICHIESTE PIU' STRANE? UNO DEI MIEI CLIENTI ERA UN FETICISTA DEL TAMPAX E..."

Estratto dell'articolo di Giulia D'aleo per "la Repubblica"

[…] Matilde Manucci è […]«la prima creator italiana per guadagni su Onlyfans nel mese di gennaio», spiega. Il fisico impeccabile da 24enne non basta per convogliare oltre 20 mila persone paganti sul suo canale. Il segreto, sostiene, sta nella promessa di trasparenza e genuinità, oltre alla ricerca di contenuti sempre nuovi per scongiurare un calo d’interesse.

[…]un infermiere guadagna meno di un creator.

«Preferisco non dire quanto guadagno. Però sì, lo considero un lavoro a tutti gli effetti e riesco a mantenermi. Ma i miei prezzi sono abbordabili: un video personalizzato parte da 30 euro. Solo alcuni fan più affezionati hanno speso oltre 2mila euro per i miei prodotti, tasse escluse».

Rimanendo in tema, altre influencer della piattaforma sono finite sotto inchiesta per evasione. È così facile non pagare le tasse?

«Onlyfans e il lavoro del creator sono delle novità, per questo credo ci sia un po’ di confusione su come ci si debba comportare».

L’evasione potrebbe essere un vizio diffuso?

«Tanti di noi si sono subito premurati di mettersi in linea con le regole, ci vuole solo un po’ di tempo perché si uniformino tutti».

[…] Qual è la cosa più assurda che le hanno chiesto?

«Forse di fare dei video in cui fingo di essere la loro fidanzata. Ci sono poi delle cose a cui dico di no, perché non voglio farle o perché la piattaforma le vieta. Il sesso esplicito non è censurato, ma non si possono mostrare escrementi, persone legate o sangue. Uno dei miei clienti era un feticista del tampax e mi aveva offerto una mancia generosa, ma ho dovuto rifiutare».

Cosa funziona di più?

«Non ci sono tendenze. Capita che in alcuni periodi più gente chieda del materiale a tema piedi o dominazione, ma è un caso».

[…] La piattaforma la tutela?

«Non proprio. È possibile bloccare gli utenti ma non si può risalire alle loro generalità, sono protetti da nickname. È un problema anche se si vuole sporgere denuncia perché qualcuno ha condiviso il tuo materiale altrove, cosa che succede a tutte». […]

