20 gen 2021 16:00

"LUCA LOTTI È GIOVANE E BELLO MA NON È VERO CHE STIAMO INSIEME" - RENATA POLVERINI PARLA DELL'INDISCREZIONE DI DAGOSPIA: "HO APPENA SENTITO LUCA E CI SIAMO FATTI UNA RISATA. E GLI HO DETTO: MIO CARO, COMUNQUE CI FACCIO UN FIGURONE CON QUESTA COSA CHE SAREI LA TUA FIDANZATA. QUANDO CI FU LA CRISI DEL PAPEETE, CI SIAMO CONFRONTATI SU COME SI POTEVA IN QUALCHE MODO TROVARE UNA SOLUZIONE. E DA ALLORA ABBIAMO COMINCIATO A PARLARE, A CONFRONTARCI…"