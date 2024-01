22 gen 2024 16:30

"MAC" TO THE FUTURE - IL MACINTOSH COMPIE 40 ANNI: ERA IL 1984 QUANDO APPLE LANCIO' IL PRIMO PERSONAL COMPUTER CON UN MOUSE DI SERIE E GRAFICHE FACILI DA CAPIRE, CHE RESE IL PC ACCESSIBILE ANCHE ALLE PERSONE MENO FERRATE CON LA TECNOLOGIA - ANCHE IL SUO SPOT, DIRETTO DA RIDLEY SCOTT, CAMBIÒ IL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO PER SEMPRE: NON SI VENDEVA PIÙ SOLO UNA MERCE MA UN OGGETTO DI CULTO - VIDEO