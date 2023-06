"MACCHIARINI FACEVA ESPERIMENTI ILLEGALI SUGLI ESSERI UMANI" - PAOLO MACCHIARINI, CHIRURGO VIAREGGINO NOTO COME IL "MAGO DEI TRAPIANTI ALLA TRACHEA" È STATO CONDANNATO A DUE ANNI E MEZZO DI PRIGIONE IN SVEZIA CON L'ACCUSA DI AGGRESSIONE AGGRAVATA - IL MEDICO ERA "INDIFFERENTE DEI RISCHI" DEI TRAPIANTI DI TRACHEA ARTIFICIALE, ESEGUITI TRA IL 2011 E IL 2012 CHE AVREBBE ABBREVIATO LA VITA DEI SUOI PAZIENTI, OGGI MORTI - MACCHIARINI AVEVA GIÀ COMPIUTO MOLTI INTERVENTI SIMILI IN SPAGNA E IN ITALIA, CON RISULTATI SPESSO NEGATIVI, MA CHE NON ERANO STATI RESI NOTI A CAUSA DI…

Estratto dell'articolo di Alessio Gaggioli e Giulio Gori per www.corriere.it

Paolo Macchiarini è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione in Svezia, per l'accusa di aggressione aggravata in relazione a tre trapianti che aveva eseguito tra il 2011 e il 2012. Il chirurgo viareggino, un tempo noto come il «mago» dei trapianti di trachea artificiale, che in primo caso era stato condannato a un anno di carcere per uno solo dei tre casi, è stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Stoccolma colpevole in quanto «indifferente dei rischi» che correvano i pazienti di fronte a una procedura di trapianto che era priva di sperimentazione.

In almeno due dei tre casi, secondo i giudici, la trachea artificiale impiantata da Macchiarini avrebbe anche abbreviato la vita dei malati che si erano messi nelle sue mani, due uomini e una donna, oggi tutti deceduti.

LA DIFESA: PROCEDURE SALVAVITA»

La difesa di Macchiarini, che aveva fatto ricorso contro la condanna in primo grado, sosteneva che si trattasse di procedure salvavita, […] Ma i giudici d'appello hanno accolto la tesi dell'accusa, che aveva fatto a sua volta ricorso contro la lieve condanna di un anno fa: in primo grado, infatti, la sentenza aveva stabilito che nei primi due interventi Macchiarini non potesse sapere la sostanziale inefficacia delle sue trachee sintetiche, riconoscendone così la buona fede.

GLI INTERVENTI SIMILI A CAREGGI

In realtà, il chirurgo toscano aveva già compiuto molti interventi simili in Spagna e in Italia, in particolare all'ospedale fiorentino di Careggi, con risultati spesso negativi, in altri casi impossibili da conoscere per la scarsa trasparenza delle cartelle cliniche. […] a processo l'accusa ha esplicitamente parlato di «esperimenti illegali sugli esseri umani», tutto il contrario quindi di una sperimentazione clinica rigorosa e controllata.

[…] IL RITIRO DELLA PUBBLICAZIONE SU LANCET

In Svezia, invece, il fatto che Macchiarini avesse potuto portare avanti trapianti tanto fallimentari, in uno degli ospedali più importanti al mondo - il Karolinska Institutet assegna i premi Nobel per la medicina - aveva provocato un'inchiesta interna e una lunga serie di dimissioni tra i vertici sanitari, quelli accademici e persino nella giuria del premio Nobel. Mentre la nota rivista scientifica The Lancet ha ritirato la pubblicazione di Macchiarini sui suoi trapianti perché viziata da dati scorretti.

