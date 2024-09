"MACUMBE", AMANTI E MORTI SOSPETTE: TUTTE LE OMBRE NEL PASSATO DI ADILMA PEREIRA CARNEIRO - LA 49ENNE BRASILIANA, IN CARCERE PER AVER FATTO UCCIDERE IL MARITO, FABIO RAVASIO, INSCENANDO UN INVESTIMENTO PIRATA, È STATA AIUTATA DA ALMENO SETTE COMPLICI, TRA CUI C'ERANO ANCHE SUOI AMANTI - ALCUNI L’AVREBBERO AIUTATA PERCHÉ INNAMORATI, ALTRI PERCHÉ SAREBBERO STATI "SOGGIOGATI DAI RITI DI MAGIA NERA" - I DUE PRECEDENTI MARITI DELLA "VEDOVA NERA DO BRASIL" SONO MORTI IN "CIRCOSTANZE DA CHIARIRE": IN ENTRAMBI I CASI, LA DONNA AVREBBE EREDITATO ALCUNE PROPRIETÀ IMMOBILIARI…

Si sarebbe avvalsa di almeno sette complici, tutti amanti o ex amanti, Adilma Pereira Carneiro, la 49enne accusata di aver ucciso il suo compagno Fabio Ravasio, 52 anni, lo scorso 9 agosto a Parabiago, vicino a Milano. Carneiro, che ha origini brasiliane, si trova in carcere da una decina di giorni con l’accusa di omicidio volontario premeditato. […]

Uno dei dettagli emersi finora, scrive oggi Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera, è che la 49enne è una sacerdotessa della religione afrobrasiliana candomblè. «Lei è una stregona. Ho assistito personalmente all’esecuzione di “macumbe”. Prendeva pezzi di animali dal macellaio, faceva dei riti», ha raccontato un suo amante ai carabinieri.

GLI ALTRI INDAGATI

[…]Alcuni di loro, scrive il Corriere, l’avrebbero aiutata perché innamorati, altri perché erano «soggiogati dai riti di magia nera», ad altri ancora era stato promesso un appartamento.

Insieme alla 49enne brasiliana sono state arrestate altre cinque persone: il figlio Igor Benedito, l’attuale marito Marcello Trifone, l’amante Massimo Ferretti, il fidanzato di una delle figlie Fabio Lavezzo e Mirko Piazza, un ragazzo del paese. Nei giorni successivi, altre persone sono finite in manette: Fabio Oliva, un meccanico che avrebbe dovuto aiutare Carneiro a far sparire la macchina usata per il finto incidente stradale; e Mohammed Dhaibi, che doveva inscenare un malore per bloccare il traffico.

LE MORTI DEI DUE EX MARITI

Ma c’è un altro filone dell’indagine, continua il Corriere, che sta prendendo sempre più piede ed è quello che riguarda le morti dei due ex mariti di Carneiro, scomparsi «in circostanze da chiarire». Il primo fu assassinato per motivi misteriosi mentre la donna si trovava in Brasile. Da lui Carneiro avrebbe ereditato alcune proprietà immobiliari. Mentre il secondo marito, Michele Della Malva, era legato ai clan mafiosi di Vieste e morì – secondo il referto ufficiale – per un infarto.

Dalla sua morte Carneiro ha ereditato una proprietà in Puglia e una villa in Francia. Secondo i pm, potrebbe essere stato proprio il secondo marito a introdurre Adilma Carneiro nel mondo criminale. I due si erano conosciuti in cella: lui era dietro le sbarre per scontare 29 anni di condanna per due omicidi, lei era stata beccata all’aeroporto di Malpensa con 13,7 chili di cocaina.

