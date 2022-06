27 giu 2022 17:28

"MAD VLAD" GIOCA A CHI CE L'HA PIÙ GROSSO (L'ESERCITO) - IL MINISTRO DELLE DIFESA RUSSO SHOIGU, DATO PER MALATO, È RICOMPARSO ANDANDO IN VISITA AL FRONTE, PER ALZARE IL MORALE DELLE TRUPPE E DIMOSTRARE LA FORZA DI MOSCA: IL MESSAGGIO SPEDITO AI LEADER DELLA NATO È CHE GLI AIUTI A KIEV NON BASTANO PER VINCERE LA GUERRA - ZELENSKY DEVE EVITARE ALTRI ROVESCI, MA ANCHE PENSARE COME INVERTIRE LA DINAMICA DEL CONFLITTO...