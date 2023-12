31 dic 2023 17:30

IL "MAGNA MAGNA" DI TOMMASO VERDINI E LA SUA CRICCA - IL COGNATO DI SALVINI E LE QUATTRO PERSONE FINITE AI DOMICILIARI PER L’INCHIESTA SUGLI APPALTI ANAS SI INCONTRAVANO, E SCAMBIAVANO DOCUMENTI, NEI RISTORANTI IN GIRO PER ROMA - LA GUARDIA DI FINANZA HA MONITORATO PRANZI E CENE IN POSTI "MOLTO RUMOROSI" - TRA I LUOGHI PREDILETTI CI SONO DIVERSI LOCALI DEL CENTRO DELLA CAPITALE COME IL...