"MANI PULITE" IN SALSA SCOZZESE - E' STATO NUOVAMENTE ARRESTATO PETER MURRELL, MARITO DI NICOLA STURGEON, EX PRIMO MINISTRO SCOZZESE E GIA' LEADER DEL PARTITO INDIPENDENTISTA SNP

(ANSA) - LONDRA, 18 APR - E' stato nuovamente arrestato Peter Murrell, il marito di Nicola Sturgeon, la ex leader dell'indipendentista Snp e first minister di Scozia, sempre nell'ambito delle indagini sulle finanze del partito coinvolto in una sorta di 'mani pulite' per le presunte malversazioni al suo interno. Murrell, 59 anni, a lungo amministratore delegato dell'Snp, era già stato fermato un anno fa e poi rilasciato senza che venissero formalizzate accuse specifiche nei suoi confronti.

Come era successo anche a Sturgeon, tornata poi a occupare il suo seggio da deputata nel Parlamento di Edimburgo. Si tratta di un nuovo colpo per l'attuale first minister Humza Yousaf, eletto alla guida dell'Snp al posto di Sturgeon col placet della nomenklatura uscente, la cui compagine ha già subito un forte calo nei sondaggi in vista delle elezioni politiche in calendario nel Regno Unito entro la fine dell'anno.

