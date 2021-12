"CON FINCANTIERI NESSUNA LITE. C'È VOLONTÀ DI COOPERAZIONE E DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO COLLABORIAMO BENISSIMO" - ALESSANDRO PROFUMO TENDE LA MANO A GIUSEPPE BONO E POI FLIRTA CON IL CONSORZIO FRANCO-TEDESCO KNDS PER LA CESSIONE DI OTO MELARA: "LA NAZIONALITÀ DELL'ACQUIRENTE NON È IL CRITERIO UNICO PER SCEGLIERE. PER NOI ESSERE PARTE DEL PROGRAMMA "EUROPEAN MAIN BATTLE TANK" (IL CARRO ARMATO EUROPEO DEL FUTURO) O IL PREFERRED SUPPLIER PER L'ELETTRONICA PER LA DIFESA RAPPRESENTA UNA OPPORTUNITÀ…"