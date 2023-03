DA "MATTONE" INGOMBRANTE A IRRINUNCIABILE ESTENSIONE DEL CORPO UMANO: IL CELLULARE COMPIE 40 ANNI - ERA IL 6 MARZO 1983 QUANDO LA MOTOROLA MISE IN COMMERCIO IL "DYNA TAC 8000X", IL PRIMO TELEFONINO DELLA STORIA - IL PRIMO MODELLO ERA MOLTO DIVERSO DAGLI SMARTPHONE MODERNI: PESAVA 800 GRAMMI ED ERA LUNGO 25 CENTIMETRI, ERA IN GRADO DI MEMORIZZARE IN RUBRICA NON PIÙ DI 30 NUMERI E AVEVA UNA BATTERIA CHE DURAVA SOLAMENTE 40 MINUTI DI CHIAMATA (E PER CARICARLO SERVIVANO 10 ORE) IL COSTO? QUASI 4 MILA DOLLARI...

Costoso, pesante e con poca autonomia. In pochi avrebbero scommesso sulla sua evoluzione, eppure si tratta di un oggetto di cui non possiamo più fare a meno. Così irrinunciabile da ipotizzare un suo ingresso nei manuali di anatomia in qualità di estensione del corpo umano, il telefono cellulare debuttava nelle nostre vite esattamente 40 anni fa. Era il 6 marzo 1983 e più che un cellulare il mercato statunitense accolse quello che in molti definivano «mattone» («The Brick») o «citofono».

LA RIVOLUZIONE SI CHIAMA «DYNA TAC 8000X»

Targato Motorola, il «Dyna Tac 8000x» pesava 800 grammi ed era lungo 25 centimetri. Dotato di un piccolo display a led, una lunga antenna e 21 tasti, faceva rabbrividire soprattutto per il prezzo: per averlo bisognava spendere 3.995 dollari, una cifra che - aggiustata con l'inflazione e con l'aumento del costo della vita - equivarrebbe a 11.516 dollari di oggi, circa 10.800 euro. […] Era in grado di memorizzare in rubrica non più di 30 numeri e aveva una batteria dall'autonomia a dir poco limitata: per completare il caricamento erano necessarie almeno 10 ore, ma bastavano circa 40 minuti di telefonate per esaurire del tutto l'energia.

[…] LA PRIMA TELEFONATA RISALE A 10 ANNI PRIMA

«Noi di Motorola ce l'abbiamo fatta, la telefonia cellulare è una realtà». Queste parole furono pronunciate il 3 aprile di 10 anni prima da Martin Cooper, l'ingegnere americano riconosciuto come l'inventore del cellulare e che per primo fece una chiamata senza fili dalla Sixth Avenue di NewYork (qui la storia del primo sms). […]

MOTOROLA DYNATAC 8000X IN WALL STREET

IL TELEFONO DI GORDON GEKKO

Il primo Motorola è diventato anche una stella del cinema. Si trova infatti tra le mani dello squalo della finanza Gordon Gekko – interpretato da Michael Douglas – nel film «Wall Street» del 1987, in un'epoca in cui un telefono portatile era un simbolo di status e di potere. Nel film di Oliver Stone, Gekko era un finanziere senza scrupoli, che utilizzava il suo DynaTac per essere sempre operativo, sempre pronto a manipolare i mercati.

SE NE AVETE UNO VALE UNA FORTUNA

Del fenomeno dei vecchi cellulari che, se in perfette condizioni, possono valere una fortuna abbiamo già parlato. Di recente un iPhone prima edizione, in scatola mai aperta, è stato venduto a decine di migliaia di dollari. Se per caso, in soffitta o in un cassetto, aveste un DynaTac allora avreste un piccolo tesoro. Su eBay i prezzi medi si aggirano intorno ai 1.000 euro, ma c'è anche chi ne chiede oltre 120 mila per un esemplare «da museo» in perfette condizioni.

