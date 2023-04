"A ME DEI NUMERI NON FREGA UN CAZZO" – MORGAN GONGOLA PER IL RITORNO SU RAI2 CON "STRAMORGAN", LANCIA UNA STOCCATA AI "DETRATTORI" CHE GLI FANNO NOTARE CHE I TELESPETTATORI LATITANO E POI BUTTA TUTTO IN CACIARA: "GLI ARTISTI SONO MALTRATTATI, VORREI RAGIONARE SUI LORO DIRITTI CIVILI. FANNO UN LAVORO UTILISSIMO E, INVECE, SI PARLA SOLO DI MERCATO. IO SONO PER I DIRITTI DI TUTTI, SONO UN LIBERTARIO E UN ANARCHICO" - "DESTRA E SINISTRA SI EQUIVALGONO. DICONO LE STESSE BANALITÀ. ANZI QUALCHE VOLTA LE DESTRA È PIÙ LIBERTARIA..." - VIDEO

Giornata felice per Morgan; il suo Stramorgan su Rai2 «ha spakkato» con il 6,6% di share, scrive lui su Instagram, godendosi la rivincita contro i «carissimi detrattori. A me dei numeri non frega un ca... Siete voi quelli che ragionate solo a numeri». È una fase di grande visibilità per Marco Castoldi, con un programma fortemente voluto per lui dal sottosegretario per la Cultura.

Quanto l’ha cambiata il rapporto con Sgarbi?

«Sono suo amico e amico e amico di Elisabetta da trent’anni, sono persone fantastiche con cui mi piace condividere ogni momento. Viviamo per lo stesso tipo di cose. Sgarbi non è altro che arte più ambiente […] ».

Quindi non è d’accordo con la stretta del governo Meloni?

«Questi ragazzi, quelli che chiamano gli imbrattatori, hanno idee precise sull’ambiente, […] Non vanno a colpire le navi o il commercio, ma l’arte. Hanno individuato la combinazione tra arte e ambiente e non è una cosa casuale.

Chiedono semplicemente un atto di coscienza da parte di chi fa danni all’ambiente. Attenzione, non per forza i politici ma gli imprenditori, gli industriali […] ».

L’Istat per la prima volta ha certificato un maggior numero di decessi per i cambiamenti climatici.

«I ragazzi tirano sangue fatto con il pomodoro, è un effetto mediatico, quello vero è quello dei morti per il clima. Che poi significa anche più immigrazione. Ma non c’è coscienza umana, si è persa l’umanità C’è incoscienza totale, si è persa qualunque dignità morale. È sempre la solita storia, il denaro e la sete di potere porta alla distruzione. Non sto dicendo niente di nuovo».

La destra è repressiva?

«La destra e la sinistra si equivalgono. Dicono le stesse banalità. Anzi qualche volta le destra è più libertaria».

Sui diritti civili non sembra proprio.

«Se si fosse capaci di ragionamento si potrebbe parlare molto efficacemente dei diritti civili e di quello che si può fare per far aprire la società alle cose che reputa strane. Gli italiani hanno problemi con l’originalità, la differenza, la creatività. Il diverso è l’essere umano libero. Anche gli artisti sono maltrattati, io vorrei ragionare sui diritti civili degli artisti che fanno un lavoro utilissimo e invece si parla solo di mercato. Io sono per i diritti di tutti, sono un libertario e un anarchico».

A proposito di libertà, e la carne sintetica? Il ministro Lollobrigida l’ha vietata.

«Perché l’ha vietata? Hanno una coscienza in merito o aspettano che l’Europa prenda posizione e ci imponga una scelta? L’Italia è molto brava a vietare perché l’italiano è capace solo di tirare il freno e dire di no. Siamo convinti che la burocrazia sia la legge. Invece serve solo a rallentare, la legge dovrebbe essere la giustizia non la burocrazia […]».

Ma lei la mangerebbe? E della farina di grillo che dice?

«Grillo c’è ancora? Francamente non vorrei mangiare insetti ma un conto è non volerli mangiare un conto è vietarli».

