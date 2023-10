"MELA" BACATA? - MIGLIAIA DI CLIENTI LAMENTANO IL SURRISCALDAMENTO DEGLI IPHONE 15 PRO E PRO MAX, LANCIATI LA SCORSA SETTIMANA – SUI FORUM ONLINE DELLA APPLE IN MOLTI SCRIVONO CHE I LORO DISPOSITIVI SONO ADDIRITTURA TROPPO CALDI PER ESSERE TOCCATI – “THE FINANCIAL TIMES”: “IL NUOVO SMARTPHONE È IL PRIMO COSTRUITO CON LA NUOVA TECNOLOGIA DEI CHIP A 3 NM, DEFINITI COME ‘RIVOLUZIONARI’. APPLE POTREBBE RISOLVERE IL PROBLEMA CON UN AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE, ANCHE SE CIÒ RISCHIA DI COMPROMETTERE LE PRESTAZIONI…”

Migliaia di clienti Apple si sono lamentati del surriscaldamento degli ultimi modelli di iPhone, una settimana dopo il loro debutto con chip all'avanguardia. Scrive il Financial Times.

Alcuni acquirenti del nuovo iPhone 15 Pro e del suo fratello maggiore Pro Max si sono sfogati sui forum online - tra cui le pagine del supporto clienti Apple, Reddit e altre piattaforme di social media - dicendo che i loro dispositivi sono troppo caldi per essere toccati.

Più di 2.000 persone sul forum della comunità Apple hanno dichiarato di aver riscontrato il problema del surriscaldamento. "Ho ricevuto l'iPhone 15 Pro proprio oggi e scotta così tanto che non riesco nemmeno a tenerlo in mano per molto tempo!" ha scritto un commentatore.

"Sto ascoltando Spotify mentre uso iMessage ed è scomodamente caldo nelle mie mani senza custodia", ha detto un altro post. "Anche con la custodia è piuttosto caldo. È piuttosto allarmante, dato che ho posseduto tutti gli iPhone dal 6 in poi e non ho mai riscontrato questo tipo di problema".

Tuttavia, altri acquirenti di iPhone 15 hanno negato di aver riscontrato il problema, che alcuni commentatori hanno attribuito a cavi di ricarica scadenti, a un uso eccessivo di applicazioni video o di gioco o a un aumento a breve termine dell'elaborazione che termina dopo la configurazione iniziale del nuovo dispositivo.

Apple ha rifiutato di commentare le segnalazioni. Le pagine dell'assistenza clienti suggeriscono che gli iPhone "potrebbero scaldarsi" quando vengono impostati per la prima volta, quando si utilizza la ricarica wireless o quando si gioca con "applicazioni ad alta intensità grafica o di processore".

L'iPhone 15 Pro è il primo dispositivo di largo consumo costruito con la nuova tecnologia dei chip a 3 nm di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, il produttore di chip che rifornisce Apple, Nvidia e molte altre aziende della Silicon Valley.

Apple ha descritto il chip A17 Pro come "rivoluzionario", che include la "più grande riprogettazione nella storia" dei suoi processori personalizzati per il rendering della grafica e dei videogiochi. I modelli di fascia più alta, che costano almeno 999 dollari, sono anche i primi iPhone ad avere una cassa in titanio anziché in alluminio o acciaio.

Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities noto per le sue intuizioni sulla catena di approvvigionamento di Apple, ha dichiarato in una nota all'inizio della settimana che i problemi di surriscaldamento sono probabilmente "non correlati al nodo avanzato 3nm di TSMC".

"La causa principale è probabilmente da ricercare nei compromessi fatti nel design del sistema termico per ottenere un peso minore, come la riduzione dell'area di dissipazione del calore e l'uso di un telaio in titanio, che ha un impatto negativo sull'efficienza termica", ha affermato Kuo.

Kuo ha ipotizzato che Apple potrebbe risolvere il problema con un aggiornamento del software, anche se ciò potrebbe compromettere le prestazioni degli iPhone. Ha aggiunto che le vendite potrebbero risentirne se l'azienda non "affronta adeguatamente il problema".

Secondo gli analisti di Wall Street, la domanda per gli iPhone di fascia alta di Apple sembra essere inferiore a quella dell'anno scorso, in base al confronto tra la disponibilità dei dispositivi presso i rivenditori e i tempi di attesa per le spedizioni ai clienti.

Gli analisti di UBS hanno dichiarato in una nota ai clienti di questa settimana che una domanda più debole in Cina "suggerisce che la pressione macro regionale e il lancio di prodotti competitivi sul mercato potrebbero avere un impatto". Il nuovo Mate 60 Pro di Huawei, ad esempio, ha registrato il tutto esaurito presso i rivenditori in Cina sin dal suo debutto alla fine del mese scorso.

Tuttavia, secondo UBS, i modelli base dell'iPhone 15 sembrano essere venduti meglio degli equivalenti dello scorso anno, suggerendo che i consumatori stanno optando per alternative più economiche in un momento in cui molti sentono la pressione dell'inflazione.

