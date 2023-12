"MELONI E GIAMBRUNO? SONO I NUOVI AL BANO E ROMINA" - UN LETTORE SCRIVE A “REPUBBLICA”: “ALLA FESTA DI ATREJU CI SONO QUESTI SLOGAN: 'BENTORNATO ORGOGLIO', 'BENTORNATA CULTURA' DOBBIAMO ANCHE AGGIUNGERE 'BENTORNATO GIAMBRUNO?'” – LA RISPOSTA DI MERLO: “GIORGIA E IL GIOVANE UOMO CHE LA COMPLETA SONO LA COPPIA CHE L’ITALIA MERITA, 'TOCCARSI' E SCAPPAR VIA, RITROVARSI PERCHÉ L’UNO È LA PUPA DELL’ALTRA, LEI CHE L’HA CACCIATO E LUI CHE LA RIVUOLE, IL CATTIVO RAGAZZO CHE RIMETTE LA TESTA (E LE MANI) A POSTO. UN BAGNO DI REALTÀ, IL PIEDE D’ITALIA CHE TROVA LA SUA SCARPA…”

Dalla rubrica delle lettere di “Repubblica”

giambruno meloni

Caro Merlo, alla festa di Atreju ci sono questi slogan: “bentornato orgoglio” “bentornata cultura” dobbiamo anche aggiungere “bentornato Giambruno?”

Stefano Mazzanti — Casalguidi (Pistoia)

La risposta di Francesco Merlo

Il dio del gossip, astuzia e capriccio della cronaca, ha finalmente rimesso le cose a posto: Giorgia e il giovane uomo che la completa sono la coppia che l’Italia merita, la Storia infinita di Atreju, “toccarsi” e scappar via, ritrovarsi perché l’uno è la pupa dell’altra, lei che l’ha cacciato e lui che la rivuole, il cattivo ragazzo che rimette la testa (e le mani ) a posto. Sono i nuovi Al Bano e Romina, un bagno di realtà, il piede d’Italia che trova la sua scarpa, la prova che anche il pettegolezzo e lo spirito del tempo non sono più quelli croccanti di una volta in questo nostro malandatissimo Paese.

