"LA MELONI SE FOSSE UN DOLCE SAREBBE UN PANDORO FARCITO" – LO CHEF PASTICCERE IGINIO MASSARI PARAGONA LA PREMIER AL DOLCE NATALIZIO. PERCHÉ? "È UN CONCENTRATO DI ENERGIE" (AH, ECCO!): "SE L'HO VOTATA? SONO AFFARI MIEI" - A "UN GIORNO DA PECORA" PROPONE LA "LEGGE MASSARI": "PER AVERE IL TITOLO DI PASTICCERE PROFESSIONISTA BISOGNERÀ FARE DEGLI ESAMI..." -

Da "Un Giorno da Pecora" - Rai Radio1

La cosiddetta ‘legge Massari’? “Per avere il titolo di professionista bisognerà fare degli esami, se non si supera il primo non si accede al secondo, la commissione sarà composta da persone esperte, di ogni settore, con grandi capacità. Alla fine ci sarà il riconoscimento M.A.I., migliori artigiano italiano”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è lo chef pasticciere Iginio Massari, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Questi esami saranno una specie di ‘Masterchef’ di Stato? “No, quello è un gioco, questo non lo sarà”.

Giorgia Meloni è da sempre una sua grande estimatrice. “Io non ho nessun colore politico ma devo dire che già da quando aveva pochissimi voti ha sempre cercato di appoggiarmi con gli altri governi per fare queste cose. Dal 1999 ad oggi non c’è stato un governo che ha voluto sostenere questo progetto. Ogni volta che ci si avvicinava poi saltava il governo…” Lei l’ha mai votata? “Sono affari miei”. Se la premier fosse un dolce, quale potrebbe essere? “Giorgia Meloni è un concentrato di energia: direi un pandoro farcito”.

