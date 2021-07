17 lug 2021 17:01

"LE MESSE IN LATINO USATE PER DIVIDERE" - PAPA FRANCESCO PRENDE LE DISTANZE DA BENEDETTO XVI E DICE BASTA ALLE CELEBRAZIONI CON IL MISSALE ROMANUN DEL 1962 E LE SPALLE RIVOLTE AI FEDELI - "E' PER DIFENDERE L'UNITA' DEL CORPO DI CRISTO" - IL RITO ANTICO ERA STATO CONCESSO DA BENEDETTO XVI NEL 2007 MA QUESTA POSSIBILITA', SECONDO BERGOGLIO, E' STATA USATA IN "MODO STRUMENTALE" PER...