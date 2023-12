"MI CHIEDO CHE RAZZA DI GENITORI ABBIA QUEL RAGAZZO, È UNA SITUAZIONE DI DEGRADO BASSISSIMA" - PARLA LA MOGLIE DI MARCO NEBIOLO, L'AGENTE IMMOBILIARE DI TORINO PESTATO DA UN 15ENNE DOPO UN TAMPONAMENTO: "PERCHÉ I DUE ADULTI CHE ERANO SULLA MACCHINA SONO RIMASTI A GUARDARE, SENZA NEANCHE PROVARE A FERMARLO?" - "UNA PERSONA DIPENDE ANCHE DAL CONTESTO IN CUI VIVE, MI VIENE DA PENSARE AL DEGRADO MORALE IN CUI DEVE ESSERE CRESCIUTO. DICIAMO SEMPRE CHE I GIOVANI SONO IL FUTURO, MA SE I GIOVANI SONO QUESTI..."

Estratto dell'articolo di Alberto Giulini per www.corriere.it

MARCO NEBIOLO

La vicenda di Marco Nebiolo , pestato a Torino per un banale incidente, ha colpito nel profondo una famiglia molto attiva nel sociale. Accanto all’agente immobiliare, che per oltre dieci anni si è dedicato a giornalismo d’inchiesta sulla criminalità organizzata, anche la moglie Manuela Mareso ha condiviso le stesse attività. Giornalista ed esperta di comunicazione, è stata per anni la direttrice di Narcomafie, la rivista fondata dal Gruppo Abele e ricercatrice per il progetto europeo Synthetic Drugs trafficking in Three European Cities.

manuela mareso

Ora sta trascorrendo giorno e notte all’ospedale, sempre a fianco del marito che resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia del Cto di Torino. […]

[…]

Lei come ha saputo quanto avvenuto?

manuela mareso

«Mi aveva mandato un messaggio su Whatsapp, “Ho tamponato, ho chiamato i vigili, volevano menare”. Quel “volevano” all’imperfetto mi ha fatto subito pensare a una questione chiusa, […]Quando mi hanno detto che non si era presentato all’appuntamento con il commercialista, ho capito che lo avevano picchiato e dovevo cercarlo in ospedale».

«[…]Marco guarirà, ma io voglio capire chi siano le persone capaci di fare una cosa del genere. Presenteremo querela e non solo per la gravità del fatto ma anche perché sappiamo che ci sono persone del genere in giro. Oggi le abbiamo incontrate noi, un domani chissà… speriamo rinsaviscano e si rendano conto di quanto accaduto».

IL SEMAFORO DI CORSO UNITA DITALIA, A TORINO, DOVE E STATO AGGREDITO MARCO NEBIOLO

L’aggressore di suo marito ha solo 15 anni.

«Provo una tristezza infinita a sapere che è stato un ragazzo così giovane. Mi chiedo che razza di genitori abbia e in quale degrado sia cresciuto. Mi sono occupata per anni di volontariato con minori a rischio di devianza, quindi non riesco a esprimere un giudizio. Una persona dipende in larga parte dal contesto in cui vive, mi viene solo da pensare al degrado morale in cui deve essere cresciuto questo ragazzo. […] La notizia non mi stupisce ma mi addolora. Diciamo sempre che i giovani sono il futuro, ma se i giovani sono questi allora la situazione è davvero brutta».

Il ragazzo comunque non era da solo.

MARCO NEBIOLO

«Mi chiedo perché i due adulti che erano sulla macchina siano rimasti a guardare, senza neanche provare a fermarlo. Il ragazzo è minorenne, ma attorno a lui c’erano degli adulti. Non risponderanno di nulla? È una situazione molto triste, non si può definire altrimenti. Non sono neanche arrabbiata, sono solo affranta perché è una situazione di degrado bassissima».

[…]

ARTICOLI CORRELATI