11 lug 2023 19:24

"MI HA DATO UN DRINK E MI HA PORTATO A CASA SUA, NON ERO NELLE CONDIZIONI DI SCEGLIERE" - LA 22ENNE CHE ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE LEONARDO APACHE LA RUSSA, AI MAGISTRATI CONFERMA LA SUA VERSIONE: "HA AMMESSO DI AVER AVUTO RAPPORTI SESSUALI, LUI E L'AMICO, SEMPRE A MIA INSAPUTA; LA MIA AMICA MI HA RIFERITO CHE DOPO L'ASSUNZIONE DI QUELLA BEVANDA ALCOLICA NON ERO PIÙ IN GRADO DI PARLARE NORMALMENTE; MI DISSE CHE..."