"MI HA INSEGNATO MOLTO..." - L'ATTRICE MARLEE MATLIN, INTERVISTATA SULLA MORTE DELL'EX WILLIAM HURT, RISCRIVE LA STORIA E A SORPRESA ELOGIA L'ATTORE - TREDICI ANNI FA L'AVEVA ACCUSATO DI AVERLA PICCHIATA E VIOLENTATA BRUTALMENTE DURANTE LA LORO RELAZIONE: "AVEVO SEMPRE LIVIDI NUOVI. UNA VOLTA RIENTRO' ALLE 4.30 DEL MATTINO COMPLETAMENTE UBRIACO, MI TIRO' FUORI DAL LETTO E..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Marlee Matlin 2

Durante i Critics Choice Awards l’attrice affetta da sordità Marlee Matlin è stata intervistata sulla scomparsa dell’attore Wiliam Hurt, con cui ha avuto una relazione di due anni a metà degli anni 80. Ma a sorpresa la donna, che 13 anni fa lo aveva accusato di averla picchiata e violentata durante la loro storia, lo ha dipinto come un «grande attore» e un uomo «unico nel suo genere».

«Abbiamo perso un attore davvero eccezionale e ricordo con molto affetto quando abbiamo lavorato insieme sul set di “Figli di un Dio minore”. Mi ha insegnato molto come attore ed era unico nel suo genere» ha detto Matlin, 56 anni.

William Hurt e Marlee Matlin

Eppure ancora nel 2009, quando pubblicò il suo libro “I’ll Scream Later”, l’attrice l’avevo accusato di aver abusato costantemente di lei durante i due anni della loro storia d’amore, iniziata proprio sul set del film “Figli di un Dio minore” quando lei aveva 19 anni e lui 35.

In particolare nel libro l’attrice ha raccontato che Hurt l’avrebbe violentata brutalmente una notte che era tornato a casa completamente ubriaco alle 4.30 del mattino. «Mi ha tirata fuori dal letto, urlando e scuotendomi» ha scritto. «Ero spaventata, stavo singhiozzando. Poi mi ha buttata sul letto e ha iniziato a strappare i suoi vestiti e i miei. Piangevo. Gli dicevo: ‘No, no no. Per favore Bill, no’. E poi ricordo che è entrato dentro di me mentre singhiozzavo».

Matlin ha raccontato che durante quel periodo «avevo sempre paura»: «avevo sempre lividi freschi, ogni giorno… Sono successe molte cose che non erano piacevoli». Ma non ha mai pensato di denunciarlo perché in quel momento aveva a che fare con una dipendenza da marijuana e cocaina che «aveva preso il controllo del mio cervello».

Marlee Matlin

L’attore non ha mai negato le accuse, ma ha spiegato che lui e Matlin si erano «scusati» l’un l’altro e avevano «fatto molto per guarire le nostre vite».

Marlee Matlin 4 Marlee Matlin 5 Marlee Matlin 6 Marlee Matlin 7 William Hurt Figli di un Dio minore William Hurt e Marlee Matlin 2 Marlee Matlin 3