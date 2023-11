"MI HA PRESO A SCHIAFFI, HO AFFERRATO UN COLTELLO, E CON UN CRIC E HO COLPITO LA SUA MACCHINA. POTEVA DIRE CHE NON AVEVA SOLDI, MA MENARMI NO…" – IL RACCONTO DELLA PROSTITUTA TRANS DI UNA NOTTE TORMENTATA PASSATA IN COMPAGNIA DI DANIELE GHASHGHAIAN, CONSIGLIERE COMUNALE 33ENNE DI NICHELINO, COMUNE VICINO TORINO, CHE ORA L'HA DENUNCIATA - L'UOMO, CHE MILITA NEL PARTITO COMUNISTA E SI È DIMESSO, NON HA PAGATO LA PRESTAZIONE SESSUALE E LEI HA REAGITO MALE - LA VERSIONE DI GHASHGHAIAN: "MI HA SEQUESTRATO PER UN’ORA PUNTANDOMI IL COLTELLO ALLA GOLA PER FARSI DARE 50 EURO..."

Nella vita è, professionalmente, un praticante avvocato e nell’aula di giustizia in cui è apparso ieri per essere ascoltato dai giudici è parte offesa. Nel senso che c’è un’imputata, una donna transgender, che risponde di tentata estorsione nei suoi confronti.

Il 28 maggio 2022 avrebbe cercato di farsi consegnare dei soldi puntandogli un coltello alla gola in cambio della restituzione di un braccialetto che il giovane aveva perduto per terra di fronte a un ristorante di specialità turche in corso Massimo D’Azeglio. [...]

Quale fosse la colpa del legale è semplice: aver chiesto a Ghashghaian se rivestisse un ruolo pubblico. Il giovane ha dovuto dire la verità: «Sono consigliere comunale di Nichelino, ma questo non c’entra nulla» ha ripetuto a voce alta salvo poi passare a toni minacciosi che sono peraltro il titolo di reato per cui la presidente del Collegio di giudici ha ordinato la trasmissione degli atti in procura. Valuterà il pm Gianfranco Colace. Il neo-indagato aderisce al gruppo politico Comunisti Italiani della cittadina.

La storia di questo caso giudiziario è a tratti paradossale e c’è da registrare che la versione della trans (comunque imputata) è opposta a quella del consigliere comunale: «Non ho estorto nulla. Si è fermato, mi ha chiesto una prestazione, abbiamo fatto quello che si doveva fare e poi non mi ha pagato.

Mi ha preso a schiaffi cosi ho afferrato un coltello e poi dal cofano ho recuperato un cric e ho colpito la carrozzeria. Poteva dire che non aveva soldi, ma menarmi no. Sono una persona, ho un’anima anche io. Merito rispetto». Per la cronaca va detto che, quella notte, la prostituta è stata arrestata dai carabinieri chiamati proprio dal consigliere.

Ma è il racconto di Ghashghaian che ha colpito la Corte e i presenti: «Mi ha sequestrato per un’ora puntandomi il coltello alla gola per farsi dare 50 euro altrimenti non mi avrebbe restituito il braccialetto che avevo perso per terra. Poco prima ero andato con una escort, ho prodotto alla procura foto, numero di cellulare, annuncio su Internet e l’elenco delle mie chiamate quella sera».

Ancora: «Lei mi diceva: “Se gridi, mi denudo scendo dalla macchina e dico che mi hai violentata”». Domanda del pm al consigliere: lei fa uso di droghe? «Quella sera no – la replica - ma ho assunto cocaina in passato. Adesso ho smesso». [...]

