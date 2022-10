"MI HAI TRADITO, TI SPARO" - A ROMA, UN 26ENNE È STATO ARRESTATO DOPO ESSERSI PRESENTATO SOTTO CASA DELLA RAGAZZA CON UN FUCILE A CANNE MOZZE PER MINACCIARLA DI MORTE - IL RAGAZZO, CHE È STATO FERMATO DALLA POLIZIA A BORDO DI UNA SUPERCAR PRESA A NOLEGGIO, È STATO TROVATO IN POSSESSO ANCHE DI 14 DOSI DI COCAINA E 2.500 EURO IN CONTANTI...

Estratto dell'articolo di Raffaele Marra per “il Messaggero”

fucile 5

Fidanzato geloso, dopo le minacce di morte, si presenta sotto casa della ragazza in macchina con un fucile a canne mozze. È stata la serata di terrore che ha vissuto la fidanzata ventenne dell'accusato, un 26enne che si era presentato martedì scorso sotto casa della fidanzata, a Colle Fiorito, frazione del Comune di Guidonia Montecelio, alle porte nord-est di Roma, accompagnato da un 18enne per accusare più volte la ventenne di aver avuto una relazione con un altro dicendogli: «Mi tradisci e io ti sparo».

Poco prima era stato allontanato dai familiari della vittima che avevano chiamato anche il 112, allarmati di quanto avevano visto e preoccupati dalla possibilità che il tutto potesse degenerare.

fucile 6

I SOCCORSI

[…] Le pattuglie della polizia che hanno iniziato subito le ricerche sono riusciti ad individuare e fermare il 26enne a bordo di una super car presa a noleggio e ancora in possesso del fucile, una carabina carica con 9 munizioni risultata poi rubata, al suo fianco era seduto l'amico 18enne che alla vista degli agenti ha provato a disfarsi di un involucro che recuperato dai poliziotti all'interno sono state trovate 14 dosi di cocaina, per un peso di circa 5 grammi, sostanza stupefacente destinata probabilmente allo spaccio. Non bastasse, addosso al 26enne è stato rinvenuto un borsello con oltre 2.500 euro, di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

fucile 4

[…] Gli accusati già noti alle forze dell'ordine sono stati accompagnati negli uffici del commissariato di Tivoli dove il 26enne di Colle Fiorito (dove nella sua abitazione sono state rinvenute munizioni hashish e marijuana) è finito in manette, e subito dopo portato in carcere dove dovrà rispondere delle accuse a proprio carico davanti all'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Tivoli, il diciottenne residente a Tivoli invece è stato costretto ai domiciliari, in attesa di processo. […]