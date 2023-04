22 apr 2023 10:40

"MI HANNO CHIESTO DAI 50 AI 100 EURO PER UN INCONTRO PRIVATO CON GISELLA CARDIA” – LA TESTIMONIANZA DI ITALA, UN’EX SEGUACE DELLA VEGGENTE DI TREVIGNANO ROMANO, CHE RACCONTA COME IL TERRENO IN CUI SI RECITAVA IL ROSARIO ERA UNA SORTA DI BAZAR: “C’ERA UN BANCHETTO DOVE C’ERANO DAI ROSARI ALL’ACQUA. VOLEVO UNA BOTTIGLIETTA PER IL MIO NIPOTINO E MI HANNO CHIESTO DUE EURO. MI SONO RIFIUTATA. PER NON PARLARE CHE…”