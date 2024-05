16 mag 2024 14:21

"MI HANNO COLPITO A MARTELLATE, MATTONATE E CON OLTRE 60 PUGNI" - CHEF RUBIO RACCONTA L'AGGRESSIONE SUBÌTA SOTTO CASA SUA DA PARTE DI ALMENO CINQUE PERSONE CHE HA SUBITO BOLLATO COME "EBREI SIONISTI": "MI HANNO MESSO PUNTI IN TESTA E HO TAGLI ED ESCORIAZIONI, HO ANCHE RIPORTATO LA FRATTURA DELL'ORBITA FACCIALE" - "I SUPREMATISTI EBRAICI SI SENTO INTOCCABILI, MA D'ORA IN POI NON LO SARANNO PIÙ" - LO CHEF HA PUBBLICATO SU "X" LE PAROLE DEL RABBINO RICCARDO PACIFICI ALLA MANIFESTAZIONE DEL "FOGLIO": "AI CUOCHI CHE FANNO POST ANTISEMITI: VI VENIAMO A PRENDERE"