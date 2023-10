"MI HANNO FATTO 300 MILA EURO DI DANNI. ORA SONO DIVENTATA UNA SENZATETTO E TRA POCO DEVO PARTORIRE” – L'INCREDIBILE STORIA DI ERIKA GEMZER, UNA DONNA AMERICANA CHE HA AFFITATO LA SUA CASA A DUE PERSONE TRAMITE AIRBNB: “ME L’HANNO COMPLETAMENTE DISTRUTTA" - GLI INQULINI AVREBBERO OTTURATO IL BAGNO DELLA CASA MENTRE LEI DORMIVA E POI SONO SCAPPATI: “L'ACQUA DI SCARICO HA CONTINUATO A SCORRERE PER PIÙ DI 15 ORE” - DISPERATA, HA CONTATTATO AIRBNB CHE LE HA DETTO DI...

[...]Erika Gemzer, impiegata di Google che aspetta il suo primo figlio, ha deciso di affittare la sua abitazione tramite Airbnb. Tuttavia, ha trovato sul suo cammino le persone sbagliate: gli inquilini, infatti, hanno distrutto la casa, allagandola con gli scarichi fognari. Erika Gemzer, adesso, deve affrontare 300mila euro di danni e il suo imminente parto, e non sa come fronteggiare la situazione. Come riporta il Daily Mail, gli ospiti hanno intasato il bagno dell'abitazione e sono fuggiti, evitando di rimborsare la malcapitata.

ERIKA GEMZER: «SONO ROVINATA»

Erika Gemzer ha raccontato la sua storia su X, [...] Lo scorso 14 aprile, Erika ha scoperto che i suoi ospiti erano andati via senza avvisare: allarmata, ha scoperto poco dopo che i suoi clienti avevano danneggiato il piano di sopra, allagandolo.

Erika ha dichiarato: «La sera prima ero andata a dormire presto, per via della nausea dovuta alla gravidanza. Il giorno dopo, ho scoperto i danni: l'acqua ha continuato a scorrere inarrestabile per più di 15 ore. E ricordatevi: si trattava di acqua di scarico».

IL RECLAMO AIRBNB

La padrona di casa, disperata, ha contattato Airbnb immediatamente: le hanno detto di inviare un reclamo. «Che razza di aiuto è?», ha protestato Erika, che si è detta costretta anche ad annullare le prenotazioni successive, perdendo altri possibili introiti. Adesso, Erika Gemzer è in grave difficoltà: la sua casa è inagibile, e lei partorirà tra pochi giorni. Per questo motivo, quindi, lei ha deciso di raccontare la sua storia su X, nella speranza di ottenere un rimborso.

