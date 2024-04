"MI HANNO MASSACRATA DI BOTTE PERCHÉ NON VOLEVO RUBARE PIÙ. VOLEVO UNA VITA NORMALE" - PARLA MERI SECIC, LA 39ENNE CROATA, INCINTA ALL'OTTAVO MESE, CHE È STATA PICCHIATA DA ALCUNI DEI SUOI "CAPI" NELLA METRO DI ROMA: "MI HANNO AGGREDITA CON IL TIRAPUGNI E COLPITA ANCHE CON LE BOTTIGLIE. CONOSCO I MANDANTI E GLI ESECUTORI. HO DETTO I LORO NOMI ALLA POLIZIA" - "HO COMINCIATO CON I FURTI A ALLE SCUOLE MEDIE, E UN GIORNO SONO STATA AVVICINATA DA UN GRUPPO DI ZINGARI. MI SONO ANCHE FIDANZATA E HO AVUTO 12 FIGLI" - LA DONNA HA PARTORITO D'URGENZA DOPO IL PESTAGGIO: IL BIMBO STA BENE…

È a letto e non riesce a muoversi. Ha dolori ovunque: alle gambe, alla schiena, all'addome... Il suo volto è tumefatto e rigato dalle lacrime. Non smette di piangere Meri Secic, la 39enne croata, che venerdì pomeriggio è stata massacrata di botte perché aveva deciso di cambiare vita e smettere di fare la borseggiatrice. Una scelta per la quale lei e il bimbo che portava in grembo hanno rischiato di morire. Il figlio è stato fatto nascere d'urgenza, con un parto cesareo, e ora è insieme alla madre al Policlinico Umberto I.

Chi è stato a ridurla così?

«I miei protettori. Hanno mandato un gruppo di picchiatori a massacrarmi perché gli avevo detto che non volevo rubare più. Mi hanno aggredita mentre ero in metro, usando il tirapugni e colpendomi anche con le bottiglie».

Quindi li conosce? Li ha denunciati?

«Sì, conosco i mandanti e gli esecutori. Ho detto i loro nomi alla polizia. Spero davvero che li prendano e che sia fatta giustizia. Devono pagare per quello che hanno fatto».

Si è pentita della sua scelta?

«No, era da molto tempo che avevo deciso di smettere di rubare, volevo avere una vita come tutti».

Quando ha iniziato con gli scippi?

«Alle scuole medie. Dopo la morte di mio padre e l'esaurimento di mia madre. Io non sono nata in un campo rom, ma da una famiglia croata che poi si è trasferita in Italia. Vivevo con i miei a Firenze. Ma all'improvviso mi sono trovata sola e non sapevo cosa fare per vivere. Così ho iniziato con i primi furti e un giorno sono stata avvicinata da un gruppo di zingari».

E loro poi sono diventati la sua nuova famiglia

«Sì, mi sono anche fidanzata e ho avuto 12 figli. Da Firenze sono andata in un campo a Roma e rubavo per guadagnarmi da vivere». […]

