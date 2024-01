"MI PIACE IL SESSO VIOLENTO E BERE IL SANGUE DEL MIO RAGAZZO" - RARA KNUPPS, PORNOSTAR AMERICANA, RACCONTA LA SUA PERVERSIONE DEGNA DEL CONTE DRACULA: "È UNA COSA CHE STUPISCE MOLTO QUANDO LA RACCONTO, MI GUARDANO TUTTI MALISSIMO" (E FATTE 'NA DOMANDA) - "IN REALTA' È UN GESTO DI GENEROSITÀ CHE PORTA IL RAPPORTO A UN ALTRO LIVELLO, MOLTISSIME CELEBRITA' LO FANNO"

Rara Knupps è un'influencer e attrice porno che è molto seguita sui social dove ama condividere foto bollenti con i suoi follower. La modella, in una recente intervista, ha dichiarato di avere dei "gusti" un po' strani: le piace, ad esempio, bere il sangue del suo fidanzato. La 25enne ha spiegato che, nonostante possa sembrare tutto molto macabro, in realtà, è un atto di fedeltà tra le due persone.

[...] "Mi sono trasferita a Los Angeles per amore e grazie al mio ragazzo ho scoperto tantissime cose nuove che riguardano l'intimità, ad esempio, mi piace il sesso violento. È una scarica di adrenalina pura. Ovviamente, tutto questo è di comune accordo tra noi e avviene solamente in camera da letto, fuori, siamo persone molto tranquille."

"Una cosa che stupisce molto quando la racconto è che mi piace bere il sangue del mio ragazzo: mi guardano tutti malissimo ma, in realtà, è un gesto di generosità che porta il rapporto a un altro livello e, poi, moltissime celebrità lo fanno. [...] ostro legame è speciale. Nell’ultimo anno abbiamo attraversato periodi di crisi in cui non ci parlavamo, ho frequentato altri ragazzi ma nessuno era come lui"

