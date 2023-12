"MI SENTO UNA MIRACOLATA" - GESSICA NOTARO RIACQUISTERÀ LA VISTA ALL'OCCHIO A 7 ANNI DALLA AGGRESSIONE CON L'ACIDO COMPIUTA DALL'EX FIDANZATO CONDANNATO A OLTRE 15 ANNI DI RECLUSIONE - A BREVE SI SOTTOPORRÀ ALL'ENNESIMO INTERVENTO CON LA SPERANZA DI POTER TOGLIERE LA BENDA ALL'OCCHIO SINISTRO CHE LA ACCOMPAGNA DAL GENNAIO 2017 -IL SOGNO PIÙ GRANDE? "INCONTRARE PAPA FRANCESCO” - GESSICA HA RITROVATO LA FELICITÀ ACCANTO AL CAMPIONE DI EQUITAZIONE FILIPPO BOLOGNI, DA TRE MESI SUO MARITO..

Micol Lavinia Lundari Perini per bologna.repubblica.it

gessica notaro filippo bologni

Gessica Notaro potrà riacquistare la vista all'occhio sinistro a sette anni dalla terribile aggressione con l'acido compiuta dall'ex fidanzato Edson Tavares, che per quell'attacco è stato condannato in via definitiva a oltre 15 anni di reclusione. Per la showgirl ed ex miss Romagna, che in seguito alla sua vicenda - costatale anni di sofferenze fisiche e psicologiche - è diventata attivista per la lotta contro la violenza sulle donne, è una notizia attesa da molto tempo: a breve si sottoporrà all'ennesimo intervento, questa volta con la speranza di poter togliere la benda all'occhio sinistro che la accompagna dal gennaio 2017. Lo racconta in un'intervista in uscita su DiPiù.

il matrimonio di gessica notaro e filippo bologni 19

"Quando il mio aggressore mi gettò l'acido sul volto e rimasi sfigurata", racconta Notaro, "dissi: 'Ti prego Dio, prenditi la bellezza, ma lasciami la vista". E ancora: "Mi sento miracolata, nata sotto una buona stella"; il sogno più grande? "Incontrare Papa Francesco, per metà, da parte di mia mamma, sono argentina come lui".

La notizia dell'operazione che potrà restituirle completamente la vista è soltanto l'ultima delle svolte positive nella vita di Gessica Notaro, che negli ultimi anni è tornata a lavorare con i delfini a Oltremare di Riccione, e nell'equitazione. Proprio grazie all'equitazione ha conosciuto Filippo Bologni, carabiniere e campione italiano di salto agli ostacoli in sella, l'uomo che ha sposato lo scorso settembre in una cerimonia da favola nella reggia della Venaria a Torino.

il matrimonio di gessica notaro e filippo bologni 8 gessica notaro filippo bologni GESSICA NOTARO gessica notaro filippo bologni il matrimonio di gessica notaro e filippo bologni 18 gessica notaro gessica notaro gessica notaro il matrimonio di gessica notaro e filippo bologni 7