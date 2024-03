"LA MIA SORDITÀ NON È BRUTTA COME PENSATE. LA VERA DISABILITÀ È L'IGNORANZA" - PARLA JENNIFER SERPI, INFLUENCER 17ENNE ROMANA NON UDENTE DA OLTRE UN MILIONE E MEZZO DI FOLLOWER: "IL MIO UDITO FUNZIONA AL 30%, CON L'APPARECCHIO UN PO' DI PIÙ. HO SCOPERTO DI ESSERE SORDA QUANDO ERO ALLA MATERNA. VEDEVO LE ALTRE BIMBE PARLARE E NON LE CAPIVO" - "NEI MIEI FILMATI CANTO E BALLO, MA È PIÙ COMPLICATO DEL SOLITO. SE GLI ALTRI CI METTONO 15 MINUTI, IO IMPIEGO ALMENO UNA O DUE ORE"

«Ho scoperto di essere sorda quando ero alla materna. Vedevo le altre bimbe parlare tra di loro e non le capivo. Chiesi il perché ai miei genitori, anche loro sordi. E mi spiegarono tutto». Jennifer Serpi, 17 anni, romana, ha […] oltre un milione e mezzo di follower e una fanbase che le permette di monetizzare sui social balletti e racconti di vita quotidiana. […]

I VIDEO

Per Jenni, così la conoscono i più, filmarsi in un video in cui canta o balla a ritmo di musica è più complicato del solito per via del suo udito. «Se gli altri ci mettono 15 minuti, io impiego almeno una o due ore», racconta. «Come faccio a prepararmi? Per prima cosa cerco il testo della canzone, poi seguo le parole. Spesso vado in ritardo o in anticipo rispetto alla canzone».

La passione per la musica la porta spesso ad andare in discoteca. I brani techno, caratterizzati dalle costanti e profonde vibrazioni, sono i suoi preferiti. Ha studiato danza per 12 anni frequentando un corso per persone sorde. […] attraverso la lettura del labiale […] Jennifer si fa spazio tra gli udenti che non conoscono la lingua dei segni.

[…] Il tiktok in cui per la prima volta ha trovato il coraggio di farlo è stato quello che ha ottenuto il maggior numero di visualizzazioni, oltre 4 milioni. La tikoker parla e comprende anche il romano e lo spagnolo, ma non l'inglese «perché si pronuncia diversamente da come si scrive». […] Da grande Jenni vuole fare l'attrice anche se, a suo dire, «sarà un sogno impossibile da realizzare». «Il mio udito funziona al 30%, con l'apparecchio un po' di più», spiega. […]

GLI HATER

Nelle scorse ore la creator, come molte altre influencer prima di lei, è rimasta vittima di deepfake. Tecnica che tramite l'intelligenza artificiale ha permesso di modificare in modo realistico una sua foto in costume, circolata in rete, denudandola. «Avete violato la privacy del mio corpo. Sporgerò denuncia», ha detto in una storia Instagram.

Tanti anche «gli insulti e le domande stupide» riferite alla sua sordità che riceve ogni giorno sui social. […] «Ne ho affrontate talmente tante nella mia vita. Solo con il passare del tempo ho iniziato ad accettarmi e ho voluto uscire fuori. L'ho fatto per far capire a tutti che la mia sordità non è brutta come pensate. E che la vera disabilità è l'ignoranza».

