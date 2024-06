19 giu 2024 20:00

"MICAELA PER ME È STATA IMPORTANTISSIMA, TROVEREMO IL MODO DI RISOLVERE QUESTO INCIDENTE" - PAOLO VIRZÌ PARLA DELLA RISSA CON L'EX MOGLIE, MICAELA RAMAZZOTTI, IN UN RISTORANTE A ROMA, IN ZONA AVENTINO: "INVOCO IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA PER TUTTA LA MIA FAMIGLIA. NON HO MAI PARLATO NELLA MIA VITA PROFESSIONALE DI FATTI PRIVATI E NON VOGLIO COMINCIARE ADESSO" - LA FIGLIA DEL REGISTA È STATA MEDICATA SUL POSTO DAL 118 PER ALCUNI GRAFFI…