29 mag 2022 18:24

"LE MIE FANTASIE SESSUALI LE MISURO IN KLEENEX. PER DILETTA LEOTTA DUE FAZZOLETTI, PER VALENTINA LODOVINI DUE PACCHETTI" - DANIELE LUTTAZZI IN LODE DELLA MASTURBAZIONE: "E' UN POTENTE ANTISTRESS. È BENEFICA COME LO YOGA, DÀ UNA SODDISFAZIONE IMPAGABILE E MIGLIORA L’AUTOSTIMA: RAGGIUNGERE L’ORGASMO AUMENTA LA CONSIDERAZIONE DI SÉ" - " NEL CORSO DELLE DUE GUERRE MONDIALI, LE SPIE SI MASTURBAVANO PER MANDARE MESSAGGI IN CODICE MORSE. NON A CASO, CHURCHILL…"