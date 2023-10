11 ott 2023 13:12

"I MIEI GENITORI MI HANNO CACCIATA DI CASA. ADESSO GUADAGNO UN MILIONE DI DOLLARI ALL'ANNO CON 'ONLYFANS'" - JASMINE TEAA, STELLINA 26ENNE DELLA PIATTAFORMA PER CONTENUTI PORCELLI, RACCONTA COME IL SUO LAVORO LE SIA COSTATO IL RAPPORTO CON LA SUA FAMIGLIA: "QUANDO ERO UNA RAGAZZINA MI HANNO SEMPRE TENUTA IN UNA SPECIE DI BOLLA E NON MI LASCIAVANO USCIRE O ANDARE ALLE FESTE. QUANDO HANNO SCOPERTO LE MIE FOTO SEXY HO CAPITO QUANTO FOSSERO NARCISISTI: NON VOLEVANO CHE IO MI "ESIBISSI" IN QUEL MODO. LA SVOLTA È ARRIVATA QUANDO…"