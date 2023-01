6 gen 2023 11:15

"NEL MIO LAVORO GUADAGNAVO GRAZIE ALLA MIA INTELLIGENZA, MA SPOGLIANDOMI INCASSO DA 5 A 8 VOLTE TANTO" - SARAH JUREE, EX INSEGNANTE AMERICANA, È STATA LICENZIATA DALLA SCUOLA DOVE LAVORAVA DOPO CHE IL PRESIDE DELL'ISTITUTO HA SCOPERTO IL SUO PROFILO SU ONLYFANS - LEI NON SE NE CURA TROPPO: "GUADAGNO OLTRE 9MILA DOLLARI AL MESE. VOGLIO UNA SICUREZZA FINANZIARIA PER I MIEI FIGLI E PER ME STESSA, COSÌ POTRÒ FINALMENTE AVERE UN PO' DI TRANQUILLITÀ…"